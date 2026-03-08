Запад молчит о жертвах в Минабе, но Ормузский пролив заставит его услышать

При ударе по школе в иранском Минабе погибли 165 детей

Трагедия в школе Минаба особой болью отозвалась в России, потому что наша страна сама пережила нечто похожее. У нас был Беслан. Где от рук террористов погибло 186 детей. В Минабе 165 жертв. Три ракеты снесли здание под фундамент, оставив только груду обломков на месте шумной школы. Беслан и Минаб удивительно похожи — маленькие южные города на 40-50 тысяч жителей, где все друг друга знают. Где подобная трагедия — просто катастрофа для каждого.

Иранские власти обвиняют коалицию в преднамеренном нападении на гражданский объект. Западные политики указывают, что рядом, в двух кварталах, были какие-то военные здания. Приводят спутниковые снимки с пояснениями: вот школа, вот объект. Как будто это оправдывает разрушение школы.

Западные СМИ освещают инцидент с осторожностью и как бы с недоверием, мол, нет независимого подтверждения информации из Минаба.

Но послушайте, а почему мы должны верить западным СМИ, что там БЫЛ военный объект? Откуда у них «подтверждение информации»? Можно обвести любой сарай и подписать — военный объект.

Скепсис даже в формулировках на самом деле типичен для западной прессы, когда жертвы — на «неправильной» стороне.

Просто представьте, что было бы, если бы иранская ракета, не дай бог, попала в израильскую школу. Или американскую. Я повторюсь — не дай бог. Может, кто-то в Европе, верной демократическим ценностям, осудил нападавших? Может, кто-то потребовал привлечь к ответственности союзников по НАТО? Нет, конечно нет.

США и Израиль перекладывают друг на друга ответственность за удар по Минабу.

Постпред Израиля при ООН даже допустил, что это сами иранцы ударили по своей школе. Если бы было следствие, в такой ситуации помогла бы очная ставка. Но мы понимаем, что никакого расследования не будет.

Может быть, когда-нибудь спустя годы и десятилетия журналисты или историки докопаются до истины. Но точно не сейчас. Морально-этические аспекты бомбардировки Ирана западный мир слабо волнуют, но есть еще экономические последствия. И это единственное, что может заставить их прочувствовать трагедию.

Город Минаб расположен на берегу Ормузского пролива — через который в обычное время проходит пятая часть всех мировых поставок нефти и газа. Но сейчас там пусто. Танкеры и газовозы застыли слева и справа от Ормуза. Официально пролив не закрыт. Он не заминирован. Но стоит показаться судну, связанному с интересами США или Израиля, — наносятся удары. И капитаны не рискуют.

Баррель марки Brent, эталонный, как его называют, за неделю «пробки» подорожал на 28% и сейчас уже стоит более 90 долларов. Аналитики упражняются с цифрами — и 100, и 150 долларов за баррель называют реалистичным сценарием, если пролив останется закрытым еще немного.

Газ отреагировал еще резче. Цены сразу взлетели вдвое. Goldman Sachs предупреждает: месяц без поставок через Ормуз — и газ будет стоить как в 2022 году, после подрыва «Северных потоков».

А тогда, как мы помним, начался промышленный коллапс в Европе. Американцы, вы только задумайтесь, сняли на месяц санкции с российской нефти, чтобы хоть как-то разрядить обстановку и сбить цены. Подробности в материале корреспондента "Известий" Алексея Полторанина.

Это кадры, снятые у побережья Маската — танкеры застыли в Оманском проливе. По данным программ слежения, десятки нефтевозов, газовозов и даже круизных лайнеров с пассажирами под разными флагами стоят на якоре.

Ормузский пролив — это главная нефтяная артерия планеты. Суда из Персидского залива держат курс на Азию. Но это двусторонняя дорога. Через пролив идет поток товаров в страны Ближнего Востока, у которых нет сухопутных границ с другими государствами.

Через Ормузский пролив должны проходить по разным данным от ста до трехсот судов. Почти половина из них — нефтяные танкеры, но есть еще балкеры, контейнеровозы и, конечно, газовозы. Нефть и газ, которые здесь перевозили, — это 20 процентов и 30 процентов мирового рынка энергоносителей. В обратную сторону шли продукты, одежда, электроника, почти все, что потребляют страны Ближнего Востока, и теперь поставки почти прекратились.

«Какие-то контейнерные линии у нас сейчас, вы знаете, ограничены, какие-то контейнерные линии либо логистические компании ищут форматы решения, как можно было бы поставить продукцию. У нас, в отличие там от Бахрейна, в отличие от Катара, для которых это проблемы основные. Объединенные Арабские Эмираты имеют у себя южные порты, то есть порт Фуджейры, который у нас не перекрыт», — заявил вице-президент российско-арабского делового совета ТПП РФ, директор компании «ИНКОНА» Алексей Бусев.

На полках в супермаркетах пока дефицит не чувствуется. Дубай в принципе старается жить обычной жизнью. Бизнес боится терять деньги. Но на улицах людей почти не осталось.

Это один из престижных районов — Дубай марина. Здесь вечером обычная атмосфера, люди прогуливаются по набережной. Работают торговые центры, рестораны.

Остается воздушный коридор, и по нему в страны Персидского залива до сих пор прилетают путешественники. Правда, чтобы попасть в тот же Дубай, предпочитают рейс до соседнего Омана. Самолеты на этом направлении полупустые. Из Москвы, например, прилетели всего 30 пассажиров.

Простой аэропортов Дубая, а их два в городе, обходится в миллион долларов в минуту, и как долго он продлится, зависит только от сторон конфликта. Самый крупный — Аль-Мактум — каждый день обслуживал 260 тысяч пассажиров, но, судя по этим кадрам, теперь в терминале хоть шаром покати.

Аэропорты в Эмиратах работают в ограниченном режиме. Во время угрозы ракетной опасности работа гавани на время прекращается. Людей просят пройти в безопасные зоны.

Те самолеты, которые все же здесь приземляются, летают под прикрытием истребителей. Французские «Рафали» всю ночь патрулируют небо над Персидским заливом. Их гул отчетливо слышен над Дубаем.

И все равно на фоне элитных небоскребов в столице Абу-Даби системы противовоздушной обороны сбивают воздушные угрозы. А наутро на пляжах находят обломки беспилотников.

Буквально пару часов назад началась новая волна ударов по Дубаю. Беспилотник попал в высотку в самом туристическом районе города. Судя по этим кадрам, выложенным в сеть, началось задымление, осколками стекла усыпало всю улицу. Затем был взрыв рядом с американским посольством. Это уже становится рутиной. И туристы даже не удивляются, когда находят на пляжах обломки БПЛА.

Ежедневно на мобильные телефоны массово рассылаются вот такие экстренные сообщения о ракетной опасности и необходимости спрятаться в укрытии.

Конфликт на Ближнем Востоке в первую очередь может ударить по кошельку. Здесь две основные статьи доходов: экспорт энергоносителей и туризм. Сейчас в Дубае немало свободных номеров, цены снижаются, но ехать в страну, где каждый день в небе слышны взрывы, конечно, никто не хочет.

