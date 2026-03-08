ОАЭ нанесли удар по Ирану
Ранее министерство обороны страны отчиталось, что с начала иранских атак в Эмиратах погибли четыре человека и 112 получили ранения.
Фото: Reuters/Khalil Ashawi
Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по Ирану. Об этом сообщает Ynet.
«Удар был нанесен по иранскому опреснительному комплексу. По оценкам Израиля, на данный момент это лишь сигнал режиму, и если иранские атаки усилятся, то существует реальная вероятность того, что ОАЭ присоединятся к кампании, пусть и в ограниченном объеме», — сообщается в статье.
Ранее министерство обороны страны отчиталось, что с начала иранских атак в Эмиратах погибли четыре человека и 112 получили ранения. Кроме того, ведомство уточнило, что 8 марта были уничтожены 16 из 17 баллистических ракет, выпущенных по стране, и перехвачены 113 из 117 беспилотников.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
