КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании
Иранские военные атаковали цели в Беэр-Шеве и Тель-Авиве.
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары ракетами нового поколения по Израилю. Атакованы объекты в Беэр-Шеве, Тель-Авиве, а также авиабаза военно-воздушных сил США Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает гостелерадиокомпания исламской республики.
Ранее иранские военные также заявили, что атаковали вертолетную базу Вашингтона в районе Аль-Адири в Кувейте.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
