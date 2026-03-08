КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Иранские военные атаковали цели в Беэр-Шеве и Тель-Авиве.

Какие ракеты Иран использует для ударов по США и Израилю

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары ракетами нового поколения по Израилю. Атакованы объекты в Беэр-Шеве, Тель-Авиве, а также авиабаза военно-воздушных сил США Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает гостелерадиокомпания исламской республики.

Ранее иранские военные также заявили, что атаковали вертолетную базу Вашингтона в районе Аль-Адири в Кувейте.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

