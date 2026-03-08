КСИР заявил об ударе по вертолетной базе США в Кувейте

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Атака была совершена с помощью БПЛА и баллистических ракет.

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Тема:
Война Израиля и Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по вертолетной базе США в районе Аль-Адири в Кувейте. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

«ВМС КСИР в ходе комбинированной операции с использованием беспилотников и баллистических ракет нанесли удар по вертолетной базе американских террористов Аль-Адири», — говорится в публикации.

Уточняется, что повреждены центры обслуживания вертолетов, резервуары с топливом, а также командный центр.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран выпустил твердотопливные ракеты по базе США в ОАЭ и израильской Хайфе. Часть ракет пробила защиту системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Тема:
Война Израиля и Ирана
