Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил отправку украинских специалистов на Ближний Восток. Об этом он высказался во время встречи с журналистами в ходе визита в страну премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена.

«Мы говорили о готовности направить экспертов, если им будет обеспечена соответствующая защита. Пока рано говорить о других деталях. Думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте… тогда будем двигаться дальше», — отметил Зеленский.

Подробностей о том, куда именно прибудут специалисты с Украины и чем они будут заниматься, нет.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

