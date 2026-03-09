В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 46 0

Тем временем Тегеран предупреждает своих граждан об опасности кислотных дождей, возникающих после взрывов нефтехранилищ.

Будут ли США атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана

Фото: www.globallookpress.com/mh1

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Минэнерго США: Вашингтон не атакует нефтегазовую инфраструктуру Ирана

США не собираются наносить удары по объектам топливной и газовой промышленности Ирана. Соответствующее заявление сделал министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN.

«Нет никаких планов наносить удары по иранской нефтяной, газовой или энергетической промышленности», — сказал он.

Райт также прокомментировал действия израильской стороны — атаки, направленные на локальные топливные склады, использующиеся непосредственно для заправки техники. Глава Минэнерго согласился, что последствия могут негативно сказаться на экологической обстановке.

Накануне журналисты телеканала CNN сообщали, что Израиль приступил к нанесению ударов по иранским нефтехранилищам в рамках нового этапа конфликта на Ближнем Востоке. В частности, были атакованы топливные хранилища в Тегеране.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана незамедлительно отреагировали — официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи подчеркнул, что удары по хранилищам равносильны объявлению химической войны против мирных граждан исламской республики.

Сотрудники иранского общества Красного Полумесяца также заявили, что иранцев оповестили о кислотных дождях. Они возникают из-за попадания в атмосферу токсинов в результате взрывов нефтехранилищ. Во время дождя жителям рекомендовали оставаться дома.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Были убиты представители высшего руководства страны, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Ответными ударами Тегеран поражает территории Израиля и американские военные базы в странах Ближнего Востока.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане после ракетной атаки военных США и Израиля, но информация об уровне радиации пока не поступала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
8 мар
Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране
8 мар
В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане
8 мар
Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном
8 мар
Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
8 мар
Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток
8 мар
В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
8 мар
В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
8 мар
Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
8 мар
КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании
8 мар
ОАЭ нанесли удар по Ирану
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:31
Контактная линия на ж/д станции Лоо под Сочи повреждена в результате атаки БПЛА
1:09
Дом русской культуры в ливанской Набатии разрушен в результате израильской атаки
0:50
Экономия на ветеринарах: какие породы собак считаются самыми здоровыми
0:32
«Она опасна для каждого»: женщина обвинила ChatGPT в гибели мужа
0:17
В Иране назвали имя нового верховного лидера
0:15
В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана

Сейчас читают

Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить