Кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Помимо пожара, на станции Лоо под Сочи была повреждена контактная линия железнодорожных путей.

Кровля пансионата загорелась из-за атаки БПЛА ВСУ на Кубани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Оперштаб: Кровля пансионата загорелась из-за атаки БПЛА ВСУ в Краснодарском крае

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курортного поселка Лоо под Сочи загорелась крыша недействующего пансионата. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Из-за падения обломков БПЛА в районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано, к тушению привлекались 12 человек, в том числе специалисты МЧС России, и три единицы спецтехники.

Прежде о последствиях атаки украинских беспилотников рассказывал мэр Сочи Андрей Прошунин. По его данным, на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и приняли меры для предотвращения задержек поездов.

Глава города также сообщил, что по итогам отражения атаки в некоторых районах Сочи были обнаружены фрагменты сбитых дронов, в поселке Ахтырском Абинского района обломки разбили окна в пяти квартирах, из-за упавших осколков БПЛА оцепили одну из улиц.

В Адлерском районе осколками выбило стекла рейсового автобуса, в котором находились пять пассажиров. Несмотря на разрушения, угрожавшие городу цели были уничтожены, объекты инфраструктуры не пострадали. Обошлось без жертв и ранений. Прошунин подчеркнул, что экстренные службы сработали профессионально.

По данным Минобороны РФ, 8 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 18:00 сбили в небе над Краснодарским краем 27 беспилотников. Еще пять — над акваторией Азовского моря, четыре — над Черным морем, три — над Крымом. Всего над регионами страны были уничтожены 170 БПЛА.

Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадал местный житель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
9 мар
Контактная линия на ж/д станции Лоо под Сочи повреждена в результате атаки БПЛА
8 мар
Свыше 70 беспилотников сбито над регионами РФ за ночь
8 мар
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье — есть погибшие
8 мар
Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
7 мар
Мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 мар
Силы ПВО России сбили 124 украинских беспилотника за ночь
6 мар
Силы ПВО России сбили 83 украинских беспилотника за ночь
6 мар
ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
5 мар
Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
5 мар
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:35
Кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани
2:15
Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана
1:55
Захарова: киевский режим наполнил 8 Марта «новым квазисмыслом»
1:31
Контактная линия на ж/д станции Лоо под Сочи повреждена в результате атаки БПЛА
1:09
Дом русской культуры в ливанской Набатии разрушен в результате израильской атаки
0:50
Экономия на ветеринарах: какие породы собак считаются самыми здоровыми

Сейчас читают

Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить