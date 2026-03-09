Кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани

Оперштаб: Кровля пансионата загорелась из-за атаки БПЛА ВСУ в Краснодарском крае

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курортного поселка Лоо под Сочи загорелась крыша недействующего пансионата. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Из-за падения обломков БПЛА в районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Отмечается, что возгорание было оперативно ликвидировано, к тушению привлекались 12 человек, в том числе специалисты МЧС России, и три единицы спецтехники.

Прежде о последствиях атаки украинских беспилотников рассказывал мэр Сочи Андрей Прошунин. По его данным, на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место и приняли меры для предотвращения задержек поездов.

Глава города также сообщил, что по итогам отражения атаки в некоторых районах Сочи были обнаружены фрагменты сбитых дронов, в поселке Ахтырском Абинского района обломки разбили окна в пяти квартирах, из-за упавших осколков БПЛА оцепили одну из улиц.

В Адлерском районе осколками выбило стекла рейсового автобуса, в котором находились пять пассажиров. Несмотря на разрушения, угрожавшие городу цели были уничтожены, объекты инфраструктуры не пострадали. Обошлось без жертв и ранений. Прошунин подчеркнул, что экстренные службы сработали профессионально.

По данным Минобороны РФ, 8 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 18:00 сбили в небе над Краснодарским краем 27 беспилотников. Еще пять — над акваторией Азовского моря, четыре — над Черным морем, три — над Крымом. Всего над регионами страны были уничтожены 170 БПЛА.

Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадал местный житель.

