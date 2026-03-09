Важно защититься: политолог предположил, как Иран смог бы победить США и Израиль

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной.

Когда Иран победит США

Фото: www.globallookpress.com/Karamallah Daher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Политолог Ошеров: Иран способен победить в войне с Израилем и США

Иран сможет победить Израиль и США в конфликте, если нанесет серьезный урон израильским и американским военным объектам. С таким предположением выступил политический аналитик Михаил Ошеров в беседе с порталом EADaily.

По его словам, Тегерану следует отказаться от бессмысленных ракетных ударов по Тель-Авиву и другим израильским городам и сосредоточиться на создании защиты от ВВС Израиля и авианосцев США.

«Важнейшим объектом на военных авиационных базах являются емкости с авиационным топливом. Их поражение и уничтожение фактически выводит авиационную базу из строя, из-за невозможности заправки самолетов», — заявил эксперт.

Политолог считает, что ущерб могут нанести и атаки на израильские нефтеперерабатывающие объекты в Хайфе и Ашдоде, а также основные электростанции страны — в той же Хайфе, Рамле, Хадере, Ашкелоне и пустыне Негев.

Говоря об уроне для США, Ошеров отметил, что Тегеран сможет нанести поражение авианосцам, если применит баллистические ракеты, способные корректировать полеты на завершающем этапе.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Были совершены удары по военным и гражданским объектам республики, в результате которых погибли как представители иранского руководства, так и мирные жители.

Иран отвечает атаками на израильские города и американские военные объекты в странах Ближнего Востока — в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Обстановка в регионе остается напряженной.

Еще больше новостей — у пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
9 мар
Иран ударил по пяти стратегическим базам США на Ближнем Востоке
9 мар
ВМС США нанесли удары по трем иранским судам в Персидском заливе
9 мар
Иран атаковал беспилотниками базу и склады оборудования США на Ближнем Востоке
9 мар
США и Израиль просчитались: политолог о сплоченности элит Ирана
9 мар
Иран отверг причастность к атакам на Азербайджан, Кипр и Турцию
9 мар
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
9 мар
Уиткофф «решительно» попросил Россию не передавать разведданные Ирану
9 мар
Впервые с 30 августа 2022 года цена нефти Brent на бирже ICE превысила $102
9 мар
Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана
9 мар
В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Неочевидные причины: почему может тошнить по утрам
18:28
Важно защититься: политолог предположил, как Иран смог бы победить США и Израиль
18:15
От акул до креветок-богомолов: как выжить при встрече с морским хищником
18:14
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
17:55
Еще один ГОСТ: в России ужесточатся требования к энергетикам с 2027 года
17:35
«Уничтожить способность запускать ракеты»: Рубио о миссии США в Иране

Сейчас читают

«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце
Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить