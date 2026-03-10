Криминал или несчастный случай? Опытный турист оценил версию убийства Усольцевых

Депутат Кулеш: версия с убийством Усольцевых не нашла подтверждений

Версия о возможном убийстве семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Партизанского района, не нашла объективных подтверждений. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на депутата Законодательного собрания региона и опытного туриста Алексея Кулеша.

Парламентарий прокомментировал предположения охотника Александра Багаева, который ранее допустил, что супруги и их маленькая дочь могли стать жертвами случайного конфликта, после чего их тела якобы вывезли из тайги.

По словам Кулеша, ситуация действительно выглядит пугающей, так как три человека бесследно исчезли на относительно небольшом участке местности.

Однако эксперт подчеркнул, что следственные органы тщательно проверяли криминальные сценарии. Но они не обнаружили никаких улик, подтверждающих теорию бытового преступления или преднамеренного нападения.

Кулеш отметил, что «методом исключения самой вероятной и рабочей остается версия о том, что Усольцевы заблудились и замерзли, пытаясь найти укрытие».

Он также акцентировал внимание на важности возобновления активных поисков в строго определенное время. Депутат убежден, что прочесывать местность необходимо сразу после схода снежного покрова, но до появления густой высокой травы и листвы, то есть в начале мая.

«В этот период нужно очень активно все проверять. Потому что при появлении зелени следы будут снова скрыты», — пояснил он.

Исчезновение семьи произошло 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья, куда 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в короткий однодневный поход.

Несмотря на то, что район Буратинки был обследован многократно, за прошедшие пять месяцев спасателям не удалось найти ни личных вещей, ни других зацепок.

Официально следствие продолжает рассматривать случившееся как несчастный случай. Хотя в сети обсуждались самые разные варианты — от нападения диких зверей до спланированного побега в другую страну.

