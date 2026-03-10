Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне
Комплекс охвачен огнем.
Фото: Reuters/Stringer
Иран атаковал военную базу США в Бахрейне. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По имеющимся данным, что на базе возник сильный пожар.
Ранее Бахрейн пострадал из-за удара по одному из своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В связи с этим местная нефтяная компания Bapco Energies заявила о форс-мажорной ситуации.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.
