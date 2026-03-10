Планы на лето изменились? Стоит ли рассчитывать на доступный отдых в Турции

Конфликт на Ближнем Востоке не является главной причиной подорожания путевок.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
РИА Новости: россиянам не стоит рассчитывать на доступный отдых в Турции
Российским туристам не стоит рассчитывать на дешевый отдых в Турции летом 2026 года. Цены на туристические услуги, вероятно, останутся высокими из-за экономических проблем и напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.
По словам эксперта, кризис в регионе уже влияет на туристическую отрасль и усложняет экономические планы турецких властей. Напряженность повышает общую неопределенность и увеличивает расходы бизнеса.
В частности, дорожают энергоносители, логистика и продукты питания, что влияет на стоимости туров, проживания в отелях и ресторанных услуг.
Дополнительное давление на цены оказывает и высокая инфляция внутри страны. Гостиницы и рестораны вынуждены повышать стоимость обслуживания, чтобы компенсировать рост расходов на персонал, электроэнергию и обслуживание инфраструктуры.
При этом, как уточнил Долмуш, российские туристы по-прежнему остаются одним из ключевых рынков для турецкого туризма.
Несмотря на подорожание отдыха, Турция сохраняет популярность благодаря развитой инфраструктуре, системе «все включено» и большому количеству прямых авиарейсов.
Рост цен на отдых в Турции начался не в этом году. По данным представителей отрасли, в 2025 году стоимость туров выросла примерно на 20–30% по сравнению с предыдущим годом.
Однако усложняет ситуацию и конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Эти события влияют на экономику соседних стран и на международные перевозки.
В частности, из-за угроз безопасности часть авиакомпаний вынуждена менять маршруты полетов, что увеличивает время перелетов и расходы на топливо.
Для Турции, чья экономика сильно зависит от туризма и международных перевозок, это означает рост издержек в гостиничном и транспортном секторе. Отели, туроператоры и рестораны вынуждены компенсировать подорожание услуг, что в конечном итоге отражается на стоимости отдыха для иностранных туристов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 мар
- Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
- 10 мар
- «Топить их веселее»: Трамп прокомментировал удары по иранским судам
- 10 мар
- «Русские снова в деле»: РФ вернулась на мировой рынок нефти из-за войны в Иране
- 10 мар
- Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США
- 10 мар
- Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне
- 10 мар
- Fars: США атаковали еще одну школу в иранском Хомейне
- 10 мар
- «Железный купол» пробит: новые удары по Израилю и базам США
- 10 мар
- «Почти все»: Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению
- 9 мар
- Трамп допустил установление контроля США над Ормузским проливом
- 9 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 9 марта
Читайте также
93%
Нашли ошибку?