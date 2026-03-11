Глава МИД Ирана назвал ложью утверждения о планах превентивного удара по США

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 29 0

Аббас Аракчи обвинил Вашингтон и Тель-Авив в попытке оправдать свою военную операцию.

Иран не собирается наносить превентивный удар по США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран готовил нападение на Соединенные Штаты. Свою позицию он изложил 10 марта в соцсети X.

«Утверждение о том, что Иран планировал нападение на США или американские войска, будь то превентивное или упреждающее, является откровенной и абсолютной ложью», — написал глава иранского дипведомства.

По его словам, единственная цель таких вбросов — оправдать совместную операцию США и Израиля, которую он назвал не «Эпической яростью», а «Эпической ошибкой». Аракчи охарактеризовал эту кампанию как авантюру, организованную Тель-Авивом и оплаченную простыми американцами.

Ранее, 9 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы непременно атаковал бы Америку в течение недели, если бы Вашингтон и Израиль не нанесли упреждающий удар. На следующий день спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подтвердил готовность главы Белого дома к диалогу с Тегераном, но заметил, что, по мнению президента, иранская сторона пока не готова к переговорам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
11 мар
Трамп опроверг наличие у США данных о минировании Ормузского пролива Ираном
11 мар
Пезешкиан в разговоре с Путиным призвал осудить действия США и Израиля
10 мар
Более 15 тысяч иранцев ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля
10 мар
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
10 мар
Блицкриг провалился: Пентагон стремительно истощает запасы в войне с Ираном
10 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
10 мар
ОАЭ полностью закрыли крупнейший нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА
10 мар
В «Аэрофлоте» рассказали о приостановке рейсов из ОАЭ
10 мар
Иран ударил по американским военным объектам в ОАЭ и Бахрейне
10 мар
Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
«Так и действую»: Разумовская взяла на вооружение девиз фильма «К себе нежно»
2:30
В Кремле заявили, что предложений о новой встрече Путина и Трампа не поступало
2:12
Глава МИД Ирана назвал ложью утверждения о планах превентивного удара по США
1:44
Захарова назвала преднамеренной атаку ВСУ по гражданскому населению Брянска
1:25
Трамп опроверг наличие у США данных о минировании Ормузского пролива Ираном
1:04
«Видел молитвы святых»: юноша впал в кому на 18 дней и встретил Иисуса

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Трагедия под мостом: в петербургской реке Утка обнаружили тело девушки
«Ариадна даже не позвонила»: дочь и мать бросили Волочкову после операции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить