Глава МИД Ирана назвал ложью утверждения о планах превентивного удара по США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявления о том, что Тегеран готовил нападение на Соединенные Штаты. Свою позицию он изложил 10 марта в соцсети X.

«Утверждение о том, что Иран планировал нападение на США или американские войска, будь то превентивное или упреждающее, является откровенной и абсолютной ложью», — написал глава иранского дипведомства.

По его словам, единственная цель таких вбросов — оправдать совместную операцию США и Израиля, которую он назвал не «Эпической яростью», а «Эпической ошибкой». Аракчи охарактеризовал эту кампанию как авантюру, организованную Тель-Авивом и оплаченную простыми американцами.

Ранее, 9 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы непременно атаковал бы Америку в течение недели, если бы Вашингтон и Израиль не нанесли упреждающий удар. На следующий день спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подтвердил готовность главы Белого дома к диалогу с Тегераном, но заметил, что, по мнению президента, иранская сторона пока не готова к переговорам.

