В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке

По официальным данным жертвами стали восемь военных.

Фото, видео: Reuters/Julien Warnand; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке

Соединенным Штатам все сложнее скрывать свои реальные потери на Ближнем Востоке. Американские новостные агентства сообщают, что в результате боевых действий могло погибнуть в 20 раз больше солдат, чем заявляют в Вашингтоне. Напомню, по официальным данным жертвами стали восемь военных. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт косвенно подтвердила, что эта цифра может быть занижена.

«Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно примерно в этом диапазоне, но за конкретной цифрой раненых или пострадавших на данный момент я бы посоветовала обратиться в Пентагон», — сказала Левитт.

Большие потери несет и Иран. В американском командовании считают, что вооруженные силы республики могли потерять до трех тысяч солдат. Хотя Тегеран эти данные не подтверждает. Там публикуют информацию только о жертвах среди мирного населения.

В результате американо-израильских атак погибло около тысячи двухсот иранцев.

Тема:
Война в Иране
