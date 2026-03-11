«Многие поддержали»: Долина поблагодарила друзей за помощь после потери квартиры

Лариса Долина поблагодарила друзей за поддержку после потери квартиры

Народная артистка РФ Лариса Долина поблагодарила друзей, которые ее поддержали рядом в самый трудный момент, после потери квартиры в Хамовниках. Об этом сообщают РИА Новости.

«Первый, кто меня поддержал — это Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали — за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех», — рассказала певица на пресс-конференции.

По словам исполнительницы, поддержка коллег и друзей оказалась для нее неожиданной и очень ценной.

Она добавила, что эта трагичная ситуация показала, как много у нее настоящих товарищей среди коллег по цеху.

Кто еще пришел на помощь Долиной

Как выяснилось, круг неравнодушных к судьбе артистки оказался шире. По данным KP.RU, состоятельные друзья Долиной планируют подарить ей новую квартиру.

Бизнесмен и меценат Юрий Растегин, который ранее уже вручил певице здание для будущего джаз-клуба в центре Москвы, подтвердил эту информацию.

Он отметил, что близкие люди не оставят артистку без жилья. Однако сама Долина пока не обсуждает детали публично.

Почему друзья не помогли раньше

Растегин также объяснил, что предложения финансовой помощи поступали Долиной еще на этапе судебных разбирательств. Но певица от них отказывалась, так как ожидала окончательного вердикта.

По его словам, артистка проявила силу характера и принципиальность, не желая вмешивать близких в сложную юридическую историю.

Что случилось с квартирой Долиной

Скандальная история с недвижимостью Ларисы Долиной началась в 2024 году. Тогда певица под влиянием телефонных мошенников продала свою элитную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров адвокату Полине Лурье, получив за нее 112 миллионов рублей.

Позже артистка заявила, что стала жертвой обмана, и пыталась оспорить сделку.

Однако в декабре 2025 года Верховный суд России окончательно подтвердил право собственности Лурье на жилье. В результате певица лишилась элитной недвижимости и отказалась переезжать в квартиру в Лефортово, посчитав ее слишком тесной.

При этом у артистки остается загородный дом в поселке Славино площадью свыше 600 квадратных метров, примерно в 40 километрах от МКАД.

Работа как спасение

Сама Долина ранее признавалась журналистам, что пережить затяжной конфликт помогли сильный характер и вера в лучшее.

Певица продолжает активную творческую деятельность. Вместе с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана она участвует в масштабном гастрольном туре в честь столетия джаза в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.