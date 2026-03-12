Совбез ООН принял резолюцию с осуждением Ирана, Россия и Китай воздержались

Документ требует от Тегерана прекратить атаки на арабские государства Персидского залива.
Совет Безопасности ООН 11 марта принял резолюцию, осуждающую удары Ирана по ряду стран региона. Инициатором документа выступил Бахрейн. Проект поддержали 13 членов Совбеза, Россия и Китай предпочли воздержаться.
В резолюции «самым решительным образом» осуждаются нападения на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию. Действия Тегерана названы нарушением международного права и серьезной угрозой безопасности.
Российский проект резолюции, предложенный альтернативно, не набрал необходимого числа голосов и был отклонен. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил разочарование тем, что Совбезу не удалось принять сбалансированный документ, нацеленный на деэскалацию.
По словам Небензи, российская сторона предлагала авторам бахрейнской резолюции включить в текст осуждение ударов не только по странам Персидского залива, но и по территории Ирана, однако это предложение было проигнорировано. Он назвал принятый документ предвзятым и односторонним.
