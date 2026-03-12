Ночь ракет и пожаров: Ближний Восток накрыло новой волной ударов

В Ормузском проливе атакованы три нефтяных танкера, есть погибший

Новая волна ракетных ударов накрыла весь Ближний Восток. Во время атаки по Тель-Авиву жителям пришлось срочно покинуть свои дома. Воздушную тревогу в бомбоубежище пережидал корреспондент "Известий" в Израиле Никита Кулюхин. Он рассказал, как работают системы жизнеобеспечения. Сотням людей приходится проводить в укрытиях по несколько часов.

«Вот это устройство, которое очищает воздух. Тут вы видите датчики, которые показывают, какое есть давление. И эти системы можно включить, если вдруг есть опасность и надо очищать кислород», — сообщил корреспондент.

Напряженность стремительно нарастает и в Ормузском проливе. У берегов Ирака атакованы нефтяные танкеры. Как минимум три судна этой ночью получили серьезные повреждения.

По данным арабских СМИ, они могут быть связаны с американскими компаниями. Но пока ни одна из сторон не берет на себя ответственность за удары по гражданским судам.

По предварительным данным, погиб один человек. 38 моряков удалось спасти. Их эвакуировали силы иракского флота. После этих атак нефтяные порты по всему региону приостановили работу.

Сообщается также об ударе по инфраструктуре Омана. В результате крупный пожар вспыхнул на топливном складе. Огонь не удается потушить уже несколько часов.

