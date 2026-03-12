Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок

РИА Новости: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок

Россиянкам, которые не могут покинуть Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, предлагают подработку в ресторанах с доходом около 60 тысяч рублей в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинг тематических чатов.

Выяснилось, что под видом обычных вакансий скрывается консумация — специфическая деятельность по стимулированию клиентов к заказу дорогостоящих позиций из меню. С такой деятельности исполнительница получает фиксированный процент.

«Консумация, слышали? Три тысячи дирхам в неделю в среднем выходит. Можно поработать временно, но желательно на долгий срок. Сколько вам лет? И можно фото?» — ответил один из работодателей на отклик на объявление.

Для устройства на такую работу от кандидаток требуют привлекательную внешность, коммуникабельность и владение английским языком.

Многие женщины, оказавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах в период отмены рейсов, жалуются на нехватку средств для оплаты жилья и питания. Из-за этого россиянки вынуждены самостоятельно искать любые варианты заработка в мессенджерах.

Ситуация осложняется тем, что аэропорты Дубая приостановили выполнение рейсов еще 28 февраля из-за регионального конфликта с участием Израиля, США и Ирана.

В тот период «Аэрофлот» был вынужден полностью отменить полетную программу в Дубай и Абу-Даби.

Сейчас тысячи туристов продолжают ждать стабилизации обстановки, сталкиваясь с финансовыми трудностями. Представители авиакомпаний советуют путешественникам не прибывать в терминалы без подтверждения статуса рейса. Однако вопрос проживания и содержания застрявших граждан остается крайне острым, чем и пользуются вербовщики сомнительных заведений.

