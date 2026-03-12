«Теперь мы муж и жена»: истории выживших в теракте «Крокус Сити Холла»

KP.RU: мужчина спас девушку в «Крокус Сити Холле» и сделал ей предложение

Почти два года назад, 22 марта 2024 года, Россию поразила трагедия. Четверо террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреливая людей и поджигая здание.

Погибли 149 человек, сотни получили ранения. В толпе были те, кто спасал других, и те, чья судьба после трагедии изменилась навсегда. KP.RU вспомнило истории тех, кто пытается полноценно жить после теракта.

Любовь, рожденная в огне

В Международный женский день Савелий подарил Юлии билеты на концерт группы «Пикник». Выбирали между пятницей и субботой — остановились на 22 марта.

Юлия переживала, что не успеют с работы, но билеты на субботу уже разобрали. Так случай определил их судьбу.

В тот вечер они спешили ко входу «Крокус Сити Холла», когда раздались выстрелы. Савелий пропустил возлюбленную вперед, как делал всегда. В этот момент нападавшие открыли стрельбу по толпе. Он упал, прикрывая ее собой.

Юлии пуля попала в плечо, Савелий получил снаряд в пятку и множественные осколочные ранения.

В больнице они лежали в одной палате. Присутствие друг друга помогало справляться с болью и ужасом.

«Все наши переживания сменялись радостью, что мы живы и находимся в безопасности, а главное — рядом», — вспоминает Юлия.

Трагедия изменила их отношения. Чувства стали глубже, словно за плечами уже был долгий совместный путь.

В мае Савелий сделал предложение. Признался, что решение принял после теракта. Понял, что не сможет без нее жить.

«Теперь мы муж и жена», — поделилась Юлия.

Дружба, закаленная трагедией

Детский психолог Екатерина Сырина в тот день чувствовала тревогу и даже думала не идти на концерт, но списала это на усталость. Во время нападения, она стояла на задымленной лестнице, когда кто-то крикнул: «Здесь проход!». Это спасло ей жизнь.

После теракта Екатерина нашла поддержку у других выживших женщин в больнице. Они делились воспоминаниями, пытаясь восстановить картину произошедшего в «Крокус Сити Холле».

Эта связь сохранилась до сих пор. Они продолжают общаться и проводить время вместе.

Психологические последствия дают о себе знать. Екатерина до сих пор боится больших концертов, ее пугают звуки, похожие на стрельбу. В рюкзаке теперь всегда лежит набор для экстренной помощи — бинты, жгут, фонарик, вода и зарядка. Но при этом она не жалеет, что оказалась в тот вечер в «Крокусе». Говорит, что стала больше ценить людей и жизнь.

Спаситель, ставший другом

Зайпулла Магомедов сидел в зале в ожидании концерта. Когда началась стрельба в «Крокус Сити Холле», многие подумали, что это часть шоу, и даже аплодировали. Паника началась после первых автоматных очередей.

Зайпулла быстро взял себя в руки и начал действовать. В толпе он заметил семью: отец с трудом тащил на себе сына-инвалида, у которого отказали ноги.

«Я просто подбежал, схватил парнишку, закинул на плечо и бросился к выходу. Примерно знал, куда бежать. Вынес его на улицу, но сразу же вернулся, чтобы вывести еще некоторых людей, помогал им эвакуироваться возле главного входа», — рассказывает он.

Теракт перевернул его жизнь. До этого Зайпулла много лет работал на стройке, но понял, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься нелюбимым делом. Он уволился и стал тренером по гонкам с препятствиями для детей и взрослых.

А спасенный парень Денис разыскал его через журналистов. Они стали настоящими друзьями.

«Мы стали общаться после того, как он разыскал меня через журналистов. Недавно у него был день рождения, он меня пригласил. Сейчас у Дениса все хорошо, старается активничать по мере своих возможностей. Он очень хороший, позитивный парень! Рад, что мы с ним познакомились, пусть и при таких обстоятельствах», — делится Зайпулла.

Охранник, получивший инсульт

Алексей Осанушков больше десяти лет проработал в «Крокусе» и хорошо знал расположение выходов. Когда началась стрельба, он стоял у пожарной двери и группами заводил туда людей, закрывая их от террористов.

«Я хватал людей за одежду, руки, сумки и уводил от выстрелов. Одну женщину вообще чудом спас — закрыл дверь прямо у лица того, кто стрелял», — вспоминает он.

Героизм стоил ему здоровья. От дыма Алексей получил сильный ожог и потерял сознание на улице. В больнице врачи диагностировали инсульт — забились сосуды из-за отравления дымом. Уже год он проходит курс капельниц и принимает лекарства.

Спасенные люди хотели помочь ему, предлагали деньги и поддержку. Но Алексей отказался.

«Зачем мне это, я просто рад, что они все живы», — говорит он.

Школьник, спасший десятки людей

16-летний Ислам Халилов работал в тот вечер гардеробщиком. Когда началась паника, он вспомнил инструктаж по безопасности и начал направлять людей к выходу. Вся группа, которая следовала за ним, смогла выбраться без травм и ожогов.

Мать Ислама Айпери узнала о случившемся от сына — он пришел домой грязный, в порванной одежде. Родители пытались отговорить его от работы, но он отказался. Сейчас Ислам по-прежнему работает гардеробщиком в «Вегас Сити Холле», помогает семье и не просит денег.

Среди спасенных им людей оказалась 15-летняя Милана. Он схватил ее за руку и вытащил из ада. Полгода девочка пыталась найти спасателя в соцсетях, но Ислам не отвечал. Сейчас она, наконец, получила его контакты через журналистов, чтобы поблагодарить.

Спасенные им люди отправили подростку около ста тысяч рублей. А в соцсетях на него подписались 20 тысяч человек.

Настоящий герой

Фотограф Юлия Корышева оказалась в «Крокусе» вместе с 16-летним сыном Львом, которому друзья подарили билеты на день рождения.

Когда началась давка, Лев спас маму — не дал ей упасть, вывел на улицу вместе с еще 30 людьми.

После теракта из-за стресса Юлия оставила работу. За год провела всего три съемки — раньше столько заказов было за один день. Помогали незнакомые люди: переводили деньги, предлагали услуги психологов.

«Хорошо, что психика сына устойчивее. Весь удар я на себя приняла. А он у меня настоящий герой! Горжусь им», — говорит женщина.

Стала волонтером

17-летняя Олеся Культина переехала в Москву из Тольятти, поступила на программиста и устроилась гардеробщицей. Инструктаж перед первым рабочим днем она запомнила наизусть — это знание помогло ей вывести десятки людей.

Трагедия разделила жизнь на «до» и «после». Первое время мучили кошмары: взрывы, огонь, люди в масках. Родители запрещали ходить в кино и на концерты, но потом успокоились. Сама Олеся уверена: надо двигаться дальше.

Сейчас страха уже нет. Она научилась ценить жизнь: больше учится, проводит время с близкими, стала волонтером «Движения Первых» и продолжает подрабатывать.

«Просто живу и наслаждаюсь каждым днем», — говорит девушка.

Живу ради дочки

Яна Погодаева купила билет на концерт, чтобы отдохнуть от рутины. Пошла вместе с подругой Кристиной.

Дома девушек ждали мужья и дети. За две минуты до стрельбы Яна отправила супругу Игорю фото из зала. Ответ остался непрочитанным.

Яна погибла. Ее дочке тогда не было и двух лет. Игорь остался один с малышкой. Девочка постоянно спрашивала, где мама. Пришлось обратиться к психологу, читать специальные книжки о жизни и смерти. Со временем вопросов стало меньше.

Игорь справляется сам, хотя признается, что сложно.

«Она у меня хорошая девочка, спокойная. Со всеми обязанностями удается справляться самому. Только Яны очень не хватает. Но отцовство отвлекает от печальных мыслей», — говорит он.

Несколько раз в неделю мужчина приезжает на кладбище к жене, берет с собой дочку. Держится только ради нее.

Стала сестре второй мамой

Ангелина Шалаева потеряла в теракте почти всю семью: маму, отчима и 12-летнего брата Артемия. Для мальчика поход на «Пикник» был сюрпризом — он очень любил рок.

С Ангелиной осталась младшая четырехлетняя сестра. Девушка стала для нее второй мамой. Ей пришлось научиться справляться с болью.

«Время пронеслось быстро. Мы стараемся отвлекаться, чтобы не грустить. Тем более, я не одна. Мы вместе и помогаем друг другу», — делится Ангелина.

