Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Анфисы

У 14-летней девочки редкий порок сердца.

День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел»! У нашей героини, 14-летней Анфисы — редкий порок сердца. Врачи борются за жизнь девочки с самого рождения. И утверждают, ее заболевание — исключительный медицинский случай. Поможет выжить Анфисе очередная операция, которую готовы провести врачи из Израиля.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

