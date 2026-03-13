Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Анфисы
У 14-летней девочки редкий порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел»! У нашей героини, 14-летней Анфисы — редкий порок сердца. Врачи борются за жизнь девочки с самого рождения. И утверждают, ее заболевание — исключительный медицинский случай. Поможет выжить Анфисе очередная операция, которую готовы провести врачи из Израиля.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
