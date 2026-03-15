КСИР предупредил, что удары по острову Харк усугубят ситуацию на рынках нефти

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что новые удары Израиля и США по острову Харк, где находится важная инфраструктура для экспорта нефти, могут серьезно повлиять на мировые рынки углеводородов. С таким заявлением выступил командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири.
«Установление нами контроля над Ормузским проливом уже подарило вам новые цены на нефть. А атака на остров Харк приведет к тому, что цены на энергоносители в мире достигнут новых, пугающих показателей», — написал он в X.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США обладают всеми необходимыми ресурсами для самостоятельной защиты от атак дронов и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. Вашингтон способен в одиночку справляться с угрозами, возникающими в ходе обострения отношений с Ираном.
