Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены Лерчек
Трое детей пары — Алиса, Богдан и Лев — сейчас проживают с отцом и знают о диагнозе мамы.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Артем Чекалин заявил, что не может общаться с больной раком блогером Лерчек
Артем Чекалин прокомментировал тяжелую болезнь бывшей супруги, блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и заявил, что все сплотились на этом фоне. Об этом сообщает портал Super.ru.
Перед очередным заседанием суда Чекалин ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, что из-за домашнего ареста напрямую не может поддерживать связь с Валерией, но знает, что рядом с ней сейчас находятся близкие люди.
«Сейчас все друзья, семья сплотились и все, что возможно, делают», — отметил Артем.
По словам Чекалина, трое их общих детей — двойняшки Алиса и Богдан, а также младший сын Лев — сейчас проживают с ним. Отец уже сообщил им о болезни матери.
Ранее диагноз Лерчек подтвердил отец ее четвертого ребенка, танцор Луис Сквиччиарини. У 33-летней Валерии обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Заболевание диагностировали после родов, которые произошли 24 февраля.
Вскоре после появления малыша на свет Чекалина попала в онкологическую реанимацию. Врачи обратили внимание на особенности плаценты и отправили образцы на исследование, которое подтвердило страшный диагноз. На фоне болезни у блогера также были разрушены несколько позвонков, потребовалась операция.
Сейчас Лерчек готовится к курсу интенсивной химиотерапии в государственном онкологическом центре, так как средств на лечение в частной клинике у семьи нет. Артем Чекалин оказывает бывшей жене посильную помощь и поддержку, несмотря на запрет на общение.
Бывшие супруги находятся под домашним арестом по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Следующее заседание по этому делу должно было состояться 16 марта, однако адвокаты планируют ходатайствовать о его приостановке в связи с тяжелым состоянием обвиняемой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что юрист и певица Милена Дейнега призвала всех молиться за здоровье Валерии Чекалиной.
