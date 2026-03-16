Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера

|
Элина Битюцкая
Луис Сквиччиарини опубликовал фото из машины скорой помощи, где 33-летняя Валерия Чекалина едет на процедуру с мамой.

Фото: Instagram*/im__lu_

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил о начале лучевой терапии у его избранницы. Пост с фотографией появился в его соцсетях.

«Сегодня начинается лучевая терапия. После первой химии», — написал Сквиччиарини, выложив снимок из салона машины скорой помощи, где Лерчек была вместе с матерью.

О тяжелом заболевании 33-летней блогера стало известно в начале марта 2026 года. Диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, легких — врачи обнаружили вскоре после родов. 24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого является Луис Сквиччиарини.

После появления малыша на свет Чекалина попала в онкологическую реанимацию. Медиков насторожило состояние плаценты, отправленные на анализ образцы подтвердили страшный диагноз. Из-за метастазов у блогера оказались разрушены несколько позвонков, потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

При этом, несмотря на многомиллионные доходы, которые она ранее получала в соцсетях, сейчас Лерчек фактически осталась без средств из-за ареста счетов и значительных долговых обязательств. Как сообщалось ранее, бывшие супруги находятся под домашним арестом по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.

Ранее Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены. По его словам, трое их общих детей — Алиса, Богдан и Лев — сейчас проживают с ним и знают о диагнозе мамы.

Сейчас Лерчек готовится проходить лечение в государственном онкологическом центре, так как средств на частную клинику у семьи нет. Родные и близкие делают все возможное для поддержки блогера в борьбе с тяжелым недугом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Заплыв попавших под винты речного трамвая в Москве мужчин сняли на видео
12:42
Долина подала иск на 176 млн рублей о взыскании ущерба от аферы с квартирой
12:36
Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера
12:31
Защищать Россию: как доброволец из Франции решил пойти на СВО
12:25
Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены Лерчек
12:15
Попавшие под винт речного трамвая в Москве плыли на байдарке в запрещенной зоне

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео