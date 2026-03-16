Долина подала иск на 176 млн рублей о взыскании ущерба от аферы с квартирой
В Балашихинский суд поступило заявление от представителя певицы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Народная артистка России Лариса Долина потребовала через суд возместить имущественный вред на сумму 176 миллионов рублей, причиненный ей в результате мошенничества с квартирой. Об этом 5-tv.ru сообщили в Балашихинском городском суде.
Исковое заявление поступило от представителя эстрадной певицы. Ранее суд уже вынес приговор по уголовному делу о хищении у Долиной жилья и денег.
Согласно вступившему в силу приговору, непосредственными исполнителями преступления стали курьеры, которые принимали и обналичивали похищенные средства. Анжела Цырульникова получила семь лет и три месяца колонии общего режима, Дмитрий Леонтьев — семь лет колонии общего режима, Артур Каменецкий — семь лет строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима.
Всех четверых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. При этом за потерпевшей уже признали право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда.
Ранее психолог Александра Копецкая посоветовала Ларисе Долиной попросить прощения, чтобы вернуть народное уважение и восстановить доверие.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?