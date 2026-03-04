Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Ребенка удалось спасти спустя трое суток после похищения.

Похитители девочки в Смоленске признали вину

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пропажа девятилетней девочки в Смоленске

Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину

Обвиняемые по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске признали свою вину. Речь идет о 43-летнем похитителе и его сожительнице. Сейчас они находятся под стражей в следственном изоляторе, сообщила kp.ru.

По данным журналистов, оба обвиняемых не объяснили, почему решили похитить ребенка. Женщина заявила, что в момент происшествия считала девочку родственницей своего сожителя. Также предварительная проверка показала, что сексуального насилия в отношении школьницы не было. Следствие рассчитывает, что в дальнейшем подозреваемые начнут давать более подробные показания.

Как нашли ребенка

Девочку обнаружили спустя трое суток после исчезновения. Она находилась в квартире сожительницы похителя. После спасения ребенка передали родителям. Сейчас она восстанавливается после пережитого и готовится вернуться к учебе.

Что грозит обвиняемым

Речь идет о серьезном тюремном сроке — до 12 лет лишения свободы. При этом одна из первоначальных версий следствия гласила, что преступление могло быть связано с отношениями мужчины с матерью девочки. Впоследствии она была опровергнута.

Возможный мотив

По информации журналистов, у сожительницы похитителя были крупные долги. Однако официально эта версия пока не подтверждена и рассматривается следствием лишь как одно из возможных обстоятельств произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Пропажа девятилетней девочки в Смоленске
3 мар
Вызвал подозрение: раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки
28 февр
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
28 февр
Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
28 февр
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей
27 февр
Серая «девятка» и волос в салоне: как искали пропавшую в Смоленске девочку
27 февр
Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске
27 февр
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
27 февр
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
27 февр
Похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку вернули матери
27 февр
Выслеживал полгода: что случилось с пропавшей в Смоленске девятилетней девочкой
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:54
Белый дом заявил об уничтожении 20 иранских кораблей и подводной лодки
22:30
Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину
22:16
Весна не в радость: как смена сезонов может сказаться на здоровье
22:02
Московская область стала лидером по строительству жилья
21:51
«Осталось только снести мост»: вандалы осквернили бюст академика Патона
21:40
В Иране активизировались отряды сопротивления, участвовавшие в подрыве штаб-квартир КСИР

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото