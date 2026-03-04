Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину
Ребенка удалось спасти спустя трое суток после похищения.
Обвиняемые по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске признали свою вину. Речь идет о 43-летнем похитителе и его сожительнице. Сейчас они находятся под стражей в следственном изоляторе, сообщила kp.ru.
По данным журналистов, оба обвиняемых не объяснили, почему решили похитить ребенка. Женщина заявила, что в момент происшествия считала девочку родственницей своего сожителя. Также предварительная проверка показала, что сексуального насилия в отношении школьницы не было. Следствие рассчитывает, что в дальнейшем подозреваемые начнут давать более подробные показания.
Как нашли ребенка
Девочку обнаружили спустя трое суток после исчезновения. Она находилась в квартире сожительницы похителя. После спасения ребенка передали родителям. Сейчас она восстанавливается после пережитого и готовится вернуться к учебе.
Что грозит обвиняемым
Речь идет о серьезном тюремном сроке — до 12 лет лишения свободы. При этом одна из первоначальных версий следствия гласила, что преступление могло быть связано с отношениями мужчины с матерью девочки. Впоследствии она была опровергнута.
Возможный мотив
По информации журналистов, у сожительницы похитителя были крупные долги. Однако официально эта версия пока не подтверждена и рассматривается следствием лишь как одно из возможных обстоятельств произошедшего.
