Серая «девятка» и волос в салоне: как искали пропавшую в Смоленске девочку

О расследовании громкого похищения девочки в Смоленске. В этом деле с каждым часом все больше вопросов. Подозреваемый удерживал девятилетнюю Сашу почти трое суток — буквально в нескольких шагах от родного дома. Все это время 43-летний задержанный, к слову, ранее судимый, выдавал ребенка за племянницу. Как полиция вышла на него — выяснил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В захламленном подъезде обычной смоленской многоэтажки дверь квартиры номер 128 распахнута — следов взлома нет. Злоумышленник сам впустил оперативников. А вот и он, на полу, в луже воды. Полицейским пришлось остудить его буйный нрав: несколько минут назад этот человек оказывал яростное сопротивление. Сейчас он притих и, судя по всему, готов говорить.

Квартира, как выяснилось позже, принадлежит сожительнице подозреваемого. Именно сюда он привел девятилетнюю Сашу, сказав, что это его племянница. И женщина якобы поверила. Ни у кого не возникло вопросов, хотя весь дом был буквально обклеен листовками с мольбой о помощи найти пропавшего ребенка. Крики волонтеров, раздававших ориентировки на улице, не долетали до стен этой квартиры.

— Неожиданный результат, все на него всегда надеются. Сегодня как раз этот день.

43-летний Сергей Грищенков, ранее судимый за хранение наркотиков, попал в поле зрения полиции, когда следователи начали восстанавливать маршрут пропавшего ребенка по камерам. Они обратили внимание на серую «девятку» с наглухо затонированными стеклами. Старенький ВАЗ, по словам соседей, не раз видели во дворе дома Саши и возле ее школы. Слишком часто для случайной машины.

В салоне криминалисты нашли волос. ДНК-экспертиза дала неожиданный результат: он принадлежал пропавшей девочке. Цепочка улик замкнулась.

Встреча матери с дочерью произошла спустя 72 часа. Сашу стремительно выводят из подъезда. Оперативникам удалось найти школьницу, буквально пройдя по всем квартирам в доме рядом с местом, где чаще всего парковался подозреваемый. Оперативное чутье не подвело: преступник прятал ребенка прямо у всех на виду.

Этим же вечером в распоряжении журналистов оказались эти кадры — следственные действия в доме, где прописан сам Грищенков. Его логово расположено также недалеко от места преступления.

Главный вопрос — мотив. Зачем он полгода выслеживал ребенка? Физического вреда, по предварительным данным, Саше не причинили, но психологическая травма неизбежна. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Родители Саши отказываются от интервью, но в соцсетях благодарят всех, кто не остался в стороне.

