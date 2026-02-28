Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей
Соседи семьи пролили свет на запутанную историю.
Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, мог прежде знать ребенка. По данным агентства ТАСС, журналисты которого пообщались с соседом семьи, тетя ребенка состояла с ее похитителем в отношениях.
Пропавшая в Смоленске
Девятилетняя девочка бесследно исчезла утром 24 февраля, когда вышла на обычную прогулку со своей собакой. После того как ребенок не вернулся вовремя, были организованы масштабные поиски. В них принимали участие более 320 человек.
Вечером 26 февраля ребенка удалось обнаружить живой в доме некоего мужчины. Ключевую роль в обнаружении места нахождения пропавшей сыграла тщательная работа экспертов. В автомобиле подозреваемого был найден волос, который помог выйти на след преступника.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, устанавливая мотивы похитителя и роль его сожительницы, которой он якобы представил ребенка как племянницу, в произошедшем инциденте.
