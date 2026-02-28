Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
Она утверждает, что мужчина представил ей школьницу как свою племянницу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
Смоленский суд заключил под стражу сожительницу Сергея Грищенкова, подозреваемую в соучастии в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Женщина, в квартире которой двое суток удерживали ребенка, проведет под арестом как минимум два месяца. Следствие проверяет ее версию о том, что она якобы не знала о преступлении.
На допросах задержанная утверждала, что сожитель ввел ее в заблуждение. По ее словам, Сергей Грищенков привел ребенка домой и представил как свою племянницу.
Для мужчины, которого обвиняют в похищении, избрали ту же меру пресечения — содержание под стражей.
Девятилетняя школьница пропала во время прогулки с собакой. Девочка вышла из дома и исчезла, после чего в городе была развернута масштабная поисковая операция. Ребенка искали более 300 человек. Спустя двое суток, вечером 26 февраля, девочку обнаружили живой. Как выяснилось, все это время Грищенков удерживал ее в квартире своей сожительницы, которая находилась всего в 300 метрах от дома пострадавшей семьи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей.
