Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали

Смоленский суд заключил под стражу сожительницу Сергея Грищенкова, подозреваемую в соучастии в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Женщина, в квартире которой двое суток удерживали ребенка, проведет под арестом как минимум два месяца. Следствие проверяет ее версию о том, что она якобы не знала о преступлении.

На допросах задержанная утверждала, что сожитель ввел ее в заблуждение. По ее словам, Сергей Грищенков привел ребенка домой и представил как свою племянницу.

Для мужчины, которого обвиняют в похищении, избрали ту же меру пресечения — содержание под стражей.

Девятилетняя школьница пропала во время прогулки с собакой. Девочка вышла из дома и исчезла, после чего в городе была развернута масштабная поисковая операция. Ребенка искали более 300 человек. Спустя двое суток, вечером 26 февраля, девочку обнаружили живой. Как выяснилось, все это время Грищенков удерживал ее в квартире своей сожительницы, которая находилась всего в 300 метрах от дома пострадавшей семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей.

