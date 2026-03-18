Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru со ссылкой на представителей силовых структур.

«Найден мертвым», — сказал собеседник агентства.

Что именно произошло, источник не уточнил. По данным ТАСС, 43-летний Сергей Грищенков совершил самоубийство. Официальных комментариев следственных и правоохранительных органов пока что нет.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после пропажи девятилетней девочки в Смоленске 24 февраля. Она ушла гулять с собакой, но не вернулась домой.

Были организованы масштабные поиски. Полицейские вычислили местного жителя по камерам. Школьницу нашли в квартире Грищенкова 26 февраля, где он жил со своей возлюбленной — 51-летней Натальей Луговской. Оба были задержаны. Причастность его подруги в этом преступлении пока что устанавливается.

