Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Мужчина находился в СИЗО.

Что случилось с обвиняемым в похищении девочки в Смоленске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пропажа девятилетней девочки в Смоленске

Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru со ссылкой на представителей силовых структур.

«Найден мертвым», — сказал собеседник агентства.

Что именно произошло, источник не уточнил. По данным ТАСС, 43-летний Сергей Грищенков совершил самоубийство. Официальных комментариев следственных и правоохранительных органов пока что нет.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после пропажи девятилетней девочки в Смоленске 24 февраля. Она ушла гулять с собакой, но не вернулась домой.

Были организованы масштабные поиски. Полицейские вычислили местного жителя по камерам. Школьницу нашли в квартире Грищенкова 26 февраля, где он жил со своей возлюбленной — 51-летней Натальей Луговской. Оба были задержаны. Причастность его подруги в этом преступлении пока что устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки. Злоумышленник не уводил ребенка далеко от ее дома.

18 мар
СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
4 мар
Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину
3 мар
Вызвал подозрение: раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки
28 февр
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
28 февр
Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
28 февр
Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей
27 февр
Серая «девятка» и волос в салоне: как искали пропавшую в Смоленске девочку
27 февр
Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске
27 февр
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
27 февр
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
12:47
Слава Копейкин сыграет Басту в автобиографическом фильме о рэпере
12:44
Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
12:32
СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
12:28
В России стартовала акция «Сад памяти»
12:12
Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
11:55
Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым

