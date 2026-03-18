Мужчина находился в СИЗО.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru со ссылкой на представителей силовых структур.
«Найден мертвым», — сказал собеседник агентства.
Что именно произошло, источник не уточнил. По данным ТАСС, 43-летний Сергей Грищенков совершил самоубийство. Официальных комментариев следственных и правоохранительных органов пока что нет.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела после пропажи девятилетней девочки в Смоленске 24 февраля. Она ушла гулять с собакой, но не вернулась домой.
Были организованы масштабные поиски. Полицейские вычислили местного жителя по камерам. Школьницу нашли в квартире Грищенкова 26 февраля, где он жил со своей возлюбленной — 51-летней Натальей Луговской. Оба были задержаны. Причастность его подруги в этом преступлении пока что устанавливается.
Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки. Злоумышленник не уводил ребенка далеко от ее дома.
- 18 мар
- СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
- 4 мар
- Что стало мотивом? Похитители девятилетней девочки в Смоленске признали вину
- 3 мар
- Вызвал подозрение: раскрыты детали спасения похищенной в Смоленске девочки
- 28 февр
- Сожительницу обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали
- 28 февр
- Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки
- 28 февр
- Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей
- 27 февр
- Серая «девятка» и волос в салоне: как искали пропавшую в Смоленске девочку
- 27 февр
- Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске
- 27 февр
- Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
- 27 февр
- Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
