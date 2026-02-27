Ничего не знала? Задержана сообщница похитителя девятилетней девочки в Смоленске

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 73 0

Ранее женщина утверждала, что сожитель представил ей ребенка как племянницу.

В Смоленске задержали похитителя 9-летней пропавшей девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пропажа девятилетней девочки в Смоленске

В Смоленске задержали похитителя девятилетней девочки

В Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали сожительницу мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от региональных силовых структур.

Представители ведомства уточнили, что женщина была взята под стражу в рамках расследования уголовного дела. По предварительным данным, именно в ее квартире злоумышленник удерживал похищенного ребенка в течение нескольких суток.

Ранее женщина утверждала, что о похищении она ничего не знала. Сожитель представил ей ребенка как свою племянницу.

Жилье, ставшее местом заточения малолетней, располагается в непосредственной близости от места проживания пострадавшей семьи. Оно находится буквально в 300 метрах от родного дома девочки.

Девочка бесследно исчезла утром 24 февраля, когда вышла на обычную прогулку со своей собакой породы той-терьер. После того как ребенок не вернулся вовремя, были организованы масштабные поиски.

Почти трое суток судьба школьницы оставалась неизвестной. Однако вечером 26 февраля ее удалось обнаружить живой.

В поисках принимали участие более 320 человек. Ключевую роль в обнаружении места нахождения пропавшей сыграла тщательная работа экспертов. В автомобиле подозреваемого был найден волос, который помог выйти на след преступника.

В настоящее время девятилетняя смолянка уже воссоединилась со своей матерью. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, устанавливая мотивы похитителя и роль его сожительницы в произошедшем инциденте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Пропажа девятилетней девочки в Смоленске
27 февр
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
27 февр
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
27 февр
Похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку вернули матери
27 февр
Выслеживал полгода: что случилось с пропавшей в Смоленске девятилетней девочкой
27 февр
Это было похищение: задержанный в Смоленске мужчина мог выслеживать пропавшую девочку полгода
27 февр
В МВД показали новые кадры со спасенной девочкой из Смоленска и ее похитителем
26 февр
Полиция вычислила похитителя девятилетней девочки из Смоленска по брошенной сим-карте
26 февр
Спасенную в Смоленске девочку передадут родителям только утром
26 февр
Нашли в квартире: что известно о предполагаемом похитителе 9-летней девочки из Смоленска
26 февр
Задержан подозреваемый в похищении пропавшей в Смоленске девочки
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

15:10
Продавцы воздуха: как псевдопсихологи и коучи зарабатывают на россиянах миллиарды
15:05
Хозяин тайги заявил о себе: видеокамера записала рык краснокнижного хищника
15:00
Московский суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей
14:45
«Я вдруг свалилась!» — Ксения Алферова слегла после тайной свадьбы Егора Бероева
14:40
Бывший главный редактор издания Readovka задержан за мошенничество
14:30
Молодая жена Егора Бероева полностью сменила круг общения после тайной свадьбы

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео