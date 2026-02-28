Суд в Смоленске арестовал обвиняемого в похищении девятилетней девочки

Суд в Смоленской области избрал меру пресечения 43-летнему мужчине, обвиняемому в похищении девятилетней девочки. По решению инстанции его арестовали на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

В региональном управлении МВД РФ по Смоленской области уточнили, что при задержании подозреваемый пытался оказать сопротивление, однако его действия оперативно пресекли сотрудники уголовного розыска. По данным ведомства, подозреваемый — ранее судимый за хранение наркотиков Сергей Г.

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой в Смоленске. Спустя примерно час после того, как мать отпустила ребенка на улицу, женщина забила тревогу. В ходе поисков она обнаружила лишь собаку.

Местные жители сообщили о подозрительном автомобиле, который видели неподалеку и на котором, предположительно, могли увезти школьницу.

Позже источник 5-tv.ru сообщил, что ребенка удерживали в квартире сожительницы подозреваемого. Местонахождение девочки установили благодаря анализу ДНК, данным сим-карты и проверке автомобиля. После обнаружения несовершеннолетнюю передали матери. Расследование продолжается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, обвиняемый в похищении девочки в Смоленске состоял в связи с ее тетей.

