МИД России назвал действия США и Израиля в Иране «военной авантюрой»

Светлана Стофорандова Журналист

Дипломаты настаивают на переговорах, чтобы найти решение, которое учитывало бы интересы всех стран региона.

Что думает Россия по поводу войны в Иране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Россия призвала США и Израиль закончить войну в Иране

Продолжение боевых действий в зоне Персидского залива несет огромные риски для всего Ближнего Востока и мировой стабильности. Об этом заявили в МИД РФ.

«Растет масштаб ущерба, причиняемого энергетической и другой жизненно важной инфраструктуре в Иране и соседних арабских государствах», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало немедленно прекратить огонь, назвав действия США и Израиля против Ирана «военной авантюрой».

Россия совместно с Китаем, Турцией и другими партнерами готова содействовать мирному урегулированию, чтобы найти политико-дипломатическое решение, которое учитывало бы интересы всех стран региона. В ведомстве также отметили, что первым шагом к миру должен стать отказ США и Израиля от продолжения военных операций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России осудило убийство иранского лидера Али Хаменеи. Аятолла погиб в первый день военной операции США и Израиля против Ирана во время обстрела его резиденции в Тегеране.

