МИД России назвал действия США и Израиля в Иране «военной авантюрой»

Дипломаты настаивают на переговорах, чтобы найти решение, которое учитывало бы интересы всех стран региона.
Россия призвала США и Израиль закончить войну в Иране
Продолжение боевых действий в зоне Персидского залива несет огромные риски для всего Ближнего Востока и мировой стабильности. Об этом заявили в МИД РФ.
«Растет масштаб ущерба, причиняемого энергетической и другой жизненно важной инфраструктуре в Иране и соседних арабских государствах», — говорится в сообщении.
Ведомство призвало немедленно прекратить огонь, назвав действия США и Израиля против Ирана «военной авантюрой».
Россия совместно с Китаем, Турцией и другими партнерами готова содействовать мирному урегулированию, чтобы найти политико-дипломатическое решение, которое учитывало бы интересы всех стран региона. В ведомстве также отметили, что первым шагом к миру должен стать отказ США и Израиля от продолжения военных операций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России осудило убийство иранского лидера Али Хаменеи. Аятолла погиб в первый день военной операции США и Израиля против Ирана во время обстрела его резиденции в Тегеране.
- 19 мар
- Газовый рынок на грани: цены в Европе резко взлетели после ударов по Ирану
- 19 мар
- «Вполне возможно»: В США высказались о причастности Израиля к удару по школе в Иране
- 19 мар
- Скупать доллар и евро? Экономист рассказала о курсах валют на фоне войны в Иране
- 19 мар
- «Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
- 19 мар
- Секретный дрон-разведчик США аварийно сел в Греции
- 19 мар
- ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира военной разведки ХАМАС Мухаммада Абу Шахлы
- 19 мар
- Черное золото: цена нефти Brent впервые с лета 2022 года взлетела выше $115
- 19 мар
- Бьют по паспорту? Кафе в Таиланде начали закрывать вход для граждан Израиля
- 19 мар
- До катастрофы — 350 метров: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии
- 19 мар
- Трамп пообещал нанести удар по «Южному Парсу» в случае атак Ирана на Катар
