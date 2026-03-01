МИД осудил убийство иранского лидера Али Хаменеи
Россия призвала остановить боевые действия и вернуться к дипломатии.
Фото, видео: Reuters/Khaled Abdullah; 5-tv.ru
МИД назвал убийство главы Ирана Хаменеи нарушением международного права
Россия осудила убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД РФ).
«Российская Федерация осуждает практику политических убийств и „охоты“ на лидеров суверенных государств, которая нарушает международное право», — отметили в ведомстве.
МИД также обратил внимание на катастрофические последствия эскалации. Число жертв среди мирного населения непрерывно растет. Поступают сообщения о серьезных разрушениях. В ходе ответных ударов Ирана и работы систем ПВО пострадали аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, а также морские порты, отели и жилые высотки в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.
«Остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — отметило ведомство.
Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий и решении проблем дипломатическим путем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД рекомендовал россиянам не посещать Иран и Израиль.
