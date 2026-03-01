МИД осудил убийство иранского лидера Али Хаменеи

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Россия призвала остановить боевые действия и вернуться к дипломатии.

Фото, видео: Reuters/Khaled Abdullah; 5-tv.ru

Война в Иране Война Израиля и Ирана

МИД назвал убийство главы Ирана Хаменеи нарушением международного права

Россия осудила убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников. Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД РФ).

«Российская Федерация осуждает практику политических убийств и „охоты“ на лидеров суверенных государств, которая нарушает международное право», — отметили в ведомстве.

МИД также обратил внимание на катастрофические последствия эскалации. Число жертв среди мирного населения непрерывно растет. Поступают сообщения о серьезных разрушениях. В ходе ответных ударов Ирана и работы систем ПВО пострадали аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, а также морские порты, отели и жилые высотки в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.

«Остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа», — отметило ведомство.

Россия настаивает на немедленном прекращении боевых действий и решении проблем дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД рекомендовал россиянам не посещать Иран и Израиль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Война в Иране
1 мар
Глава МИД Ирана назвал сроки выборов нового верховного лидера
1 мар
СМИ: бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке на Тегеран
1 мар
Отпуск под вопросом: стоит ли сдавать билеты на Ближний Восток
1 мар
Минтранс не зафиксировал происшествий с российскими судами в районе Ормузского пролива
1 мар
Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 140 школьниц при ударе США и Израиля
1 мар
МВД Бахрейна сообщило об ударе по отелю Crowne Plaza в Манаме
1 мар
Генконсульство в Дубае порекомендовало россиянам не выезжать из ОАЭ по суше
1 мар
Иран атаковал израильский город Бейт-Шемеш, есть погибшие
1 мар
Российские туристы застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе
1 мар
Азербайджан выдал разрешения на выезд из Ирана около 500 россиянам
