Пропал по сценарию Усольцевых: волонтеры прекратили поиски экс-спецназовца

Решение объяснили резким ухудшением погодных условий в регионе.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Волонтеры прекратили поиски пропавшего по сценарию Усольцевых экс-спецназовца
Поиски пропавшего в Красноярском крае бывшего военнослужащего спецподразделений временно продолжатся без участия добровольцев. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на источники.
Решение объяснили резким ухудшением погодных условий в регионе, из-за чего волонтерские группы приостановили работу.
Из данных источника следует, что к поисковой операции вернутся добровольцы, ориентировочно, в начале апреля, когда ситуация с погодой стабилизируется. В данный момент поиски ведут исключительно профессиональные спасатели и специалисты.
Профессионалы сосредоточены на обследовании маршрута, по которому двигался мужчина перед исчезновением. По имеющимся данным, 9 марта он прибыл на автомобиле к входу в национальный парк и отправился в сторону горы «Ермак». После этого связь с ним прервалась.
Для проведения поисков используют беспилотные летательные аппараты и специализированную технику, позволяющую обследовать труднодоступные участки местности.
По факту исчезновения возбудили уголовное дело. Однако после осмотра автомобиля и работы на месте следователи пришли к предварительному выводу, что признаков насильственного воздействия в отношении пропавшего нет.
Отмечалось, что обстоятельства исчезновения имеют сходство с ранее произошедшим случаем с семьей Усольцевых, пропавшей при схожих условиях.
До этого, как писал 5-tv.ru, возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру. Муж, жена и их дочь исчезли 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья.
