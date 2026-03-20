Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 64 0

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера MAX.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые оценивают ситуацию и устраняют последствия произошедшего.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен двадцать один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в течение ночи 17 марта средства ПВО отразили атаку других вражеских беспилотников. Всего тогда российские силы сбили 27 дронов. Обновления о работе систем противовоздушной обороны появлялись с интервалом в 15–20 минут — за это время военные уничтожали от одного до нескольких аппаратов.

Российские регионы, особенно приграничные, регулярно подвергаются атакам беспилотников киевского режима с начала специальной военной операции на Украине. Помимо дронов, применяются и ракетные системы, в том числе поставленные странами Запада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.00
-0.84 97.29
0.37
Последние новости

20:16
20:10
20:06
19:57
19:54
19:49
Сейчас читают

Интересные материалы

