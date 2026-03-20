Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале мессенджера MAX.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые оценивают ситуацию и устраняют последствия произошедшего.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен двадцать один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.
Ранее, как писал 5-tv.ru, в течение ночи 17 марта средства ПВО отразили атаку других вражеских беспилотников. Всего тогда российские силы сбили 27 дронов. Обновления о работе систем противовоздушной обороны появлялись с интервалом в 15–20 минут — за это время военные уничтожали от одного до нескольких аппаратов.
Российские регионы, особенно приграничные, регулярно подвергаются атакам беспилотников киевского режима с начала специальной военной операции на Украине. Помимо дронов, применяются и ракетные системы, в том числе поставленные странами Запада.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Нашли ошибку?