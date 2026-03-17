Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве

Собянин сообщил о 27 сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ за ночь

Всего 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над российской столицей в период с 22:00 до 03:00 по московскому времени. Об этом в в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX рассказал глава города Сергей Собянин.

Сообщения на странице мэра появлялись каждые 15-20 минут, силы ПВО ликвидировали от одного до шести дронов. По словам Собянина, на местах падения обломков уничтоженных беспилотников продолжают работу специалисты экстренных служб. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

С полудня субботы до понедельника, 16 марта, по данным Сергея Собянина, на подлете к Москве были сбиты 172 украинских БПЛА. За минувшие сутки были уничтожены 60 дронов. Массированные атаки на российские регионы продолжаются несколько дней, средства ПВО работают в штатном режиме, отражая удары.

Российские территории, особенно приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков с начала спецоперации — с февраля 2022 года. Киевский режим применяет не только беспилотники, но и ракетные системы, в том числе предоставленные западными странами.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании 45-летнего жителя Феодосии, выполнявшего роль корректировщика для ВСУ. Мужчина фотографировал критическую инфраструктуру и военную технику и передавал данные украинским формированиям для уточнения целей ударов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.