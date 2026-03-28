Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ

|
Последний ее сюжет вышел 27 марта 2026 года.

Как погибла журналистка Фатима Фтуни

Фото: Reuters/Ali Hankir

Тема:
Война в Иране

Корреспондент телеканала Al Mayadeen, сотрудничавшая с МИЦ «Известия», Фатима Фтуни погибла в результате преднамеренного израильского нападения на группу журналистов в районе Джеззин на юге Ливана.

Фатима Фтуни хорошо известна в регионе благодаря своим репортажам с места событий в разгар ближневосточных конфликтов.

В 2025 году в Ливане МИЦ «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с ливанской медиасетью Al Mayadeen — одним из ведущих СМИ ближневосточного региона.

Корреспондент Al Mayadeen Фатима Фтуни неоднократно готовила материалы для редакции «Известий». Последний ее сюжет вышел 27 марта 2026 года. Благодаря Фатиме и ее коллегам из медиасети российский телезритель МИЦ «Известий» мог увидеть происходящее на Ближнем Востоке в разгар конфликта.

Умышленное нападение на журналистов в ходе конфликта — военное преступление. МИЦ «Известия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фатимы Фтуни, а также руководству Al Mayadeen.

Корреспондент телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни и ее коллега Али Шуайб, работавший на Al-Manar, 28 марта погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Фтуни за несколько часов до этого опубликовала в своем Telegram-канале короткое сообщение о замеченном в районе городов Бинт-Джубайль и Кунин «вражеском рейде».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
28 мар
ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar
28 мар
Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
28 мар
Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права
28 мар
Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, погибла в результате удара Израиля
28 мар
В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
28 мар
Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
28 мар
Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
28 мар
США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
28 мар
Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
28 мар
Иран пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты страны
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

Последние новости

20:29
Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой
20:20
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
20:15
Прощай, Лепс! Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана
20:02
Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
19:50
Меган Маркл планирует триумфальное возвращение в кинематограф
19:35
Спасенный на Балтике горбатый кит снова застрял на мелководье

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
Шоколад каждый день? Как однообразие продуктов ускоряет похудение
Взрывы во Вселенной: откуда на самом деле на Земле взялось золото
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео