Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ

Корреспондент телеканала Al Mayadeen, сотрудничавшая с МИЦ «Известия», Фатима Фтуни погибла в результате преднамеренного израильского нападения на группу журналистов в районе Джеззин на юге Ливана.

Фатима Фтуни хорошо известна в регионе благодаря своим репортажам с места событий в разгар ближневосточных конфликтов.

В 2025 году в Ливане МИЦ «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с ливанской медиасетью Al Mayadeen — одним из ведущих СМИ ближневосточного региона.

Корреспондент Al Mayadeen Фатима Фтуни неоднократно готовила материалы для редакции «Известий». Последний ее сюжет вышел 27 марта 2026 года. Благодаря Фатиме и ее коллегам из медиасети российский телезритель МИЦ «Известий» мог увидеть происходящее на Ближнем Востоке в разгар конфликта.

Умышленное нападение на журналистов в ходе конфликта — военное преступление. МИЦ «Известия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фатимы Фтуни, а также руководству Al Mayadeen.

Корреспондент телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни и ее коллега Али Шуайб, работавший на Al-Manar, 28 марта погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Фтуни за несколько часов до этого опубликовала в своем Telegram-канале короткое сообщение о замеченном в районе городов Бинт-Джубайль и Кунин «вражеском рейде».

