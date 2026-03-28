Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
Последний ее сюжет вышел 27 марта 2026 года.
Фото: Reuters/Ali Hankir
Корреспондент телеканала Al Mayadeen, сотрудничавшая с МИЦ «Известия», Фатима Фтуни погибла в результате преднамеренного израильского нападения на группу журналистов в районе Джеззин на юге Ливана.
Фатима Фтуни хорошо известна в регионе благодаря своим репортажам с места событий в разгар ближневосточных конфликтов.
В 2025 году в Ливане МИЦ «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с ливанской медиасетью Al Mayadeen — одним из ведущих СМИ ближневосточного региона.
Корреспондент Al Mayadeen Фатима Фтуни неоднократно готовила материалы для редакции «Известий». Последний ее сюжет вышел 27 марта 2026 года. Благодаря Фатиме и ее коллегам из медиасети российский телезритель МИЦ «Известий» мог увидеть происходящее на Ближнем Востоке в разгар конфликта.
Умышленное нападение на журналистов в ходе конфликта — военное преступление. МИЦ «Известия» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фатимы Фтуни, а также руководству Al Mayadeen.
Корреспондент телеканала Al Mayadeen Фатима Фтуни и ее коллега Али Шуайб, работавший на Al-Manar, 28 марта погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. Фтуни за несколько часов до этого опубликовала в своем Telegram-канале короткое сообщение о замеченном в районе городов Бинт-Джубайль и Кунин «вражеском рейде».
- 28 мар
- ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar
- 28 мар
- Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
- 28 мар
- Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права
- 28 мар
- Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, погибла в результате удара Израиля
- 28 мар
- В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
- 28 мар
- Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
- 28 мар
- Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
- 28 мар
- США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
- 28 мар
- Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
- 28 мар
- Иран пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты страны
Читайте также
