«Люди заблокированы в своих домах»: в Дагестане ликвидируют последствия наводнения

Больше всего пострадал Дагестан. В республике размыты дороги, рухнули несколько мостов. Более трех тысяч человек эвакуированы из затопленных районов. Ущерб, который нанесла стихия, скоро начнет подсчитывать спецкомиссия, но уже понятно, что речь пойдет о миллиардах рублей. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов работает на месте.

Жители Дагестана такого еще не видели. Вода отступает слишком медленно. Затопленные дворы, разрушенные дома, смытые дороги и мосты. Люди до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни. Жилой район Махачкалы больше похож не на город, а на зону бедствия. Вода здесь до сих пор стоит почти по пояс. Люди не могут попасть в собственные дома, а десятки машин утонули прямо во дворах.

Самые тяжелые последствия в частном секторе и низинах. Там, где еще накануне улицы напоминали реки, до сих пор работают спасатели, коммунальные службы и тяжелая техника.

«Вот сейчас смотрите, машины стоят, затор. Не можем вывезти одну машину, вторую машину. Никак не получается. Люди тоже заблокированы как бы в своих домах», — рассказал сотрудник спецподразделения ОМОН СОБР Росгвардии по Республике Дагестан.

Масштаб бедствия виден издалека. Роскосмос опубликовал кадры мощного циклона, который пришел в Дагестан со стороны Каспийского моря.

Пассажир самолета снял Махачкалу и ее окрестности в иллюминаторе. Под водой оказались целые районы, приусадебные участки. Пострадали фермерские хозяйства, урожай и тепличные комплексы. Именно здесь сейчас особенно хорошо видно: стихия ушла, а ее последствия остались. В Махачкале продолжается эвакуация жителей.

«Мы эвакуировали вот из особо таких опасных участков более 250 человек. У нас готовы все. Ну и с резервом готовы у нас, и гостиничный комплекс, и другие пункты», — отметил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

Чтобы добраться до самых сложных участков, коммунальщикам приходится работать тракторами и тяжелыми машинами. Вторые сутки тысячи дагестанцев остаются без электроснабжения.

«У кого-то маленькие дети, представьте, без света, без воды, что делать. Мы то взрослые как-то разберемся, а с детьми, что делать?» — спросила жительница Махачкалы Аминат.

В Буйнакске после сильнейшего ливня пошли оползни. Грунт пополз вниз. В городе объявили режим ЧС. Есть разрушенные дома. теперь специалисты оценивают, насколько безопасно оставаться в этой зоне. Тяжелая ситуация и в горном Кайтагском районе. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Уллучай произошел обвал берегов.

Катастрофическая ситуация в Хасавюртовском районе. Там под водой остаются три больших села. Более двух тысяч человек покинули свои дома. Эвакуировать их пришлось на КАМАЗах. Обычные машины и даже внедорожники не проезжают.

«Ну, там конечно, русскими словами не сказать, что там творится», — подчеркнула местная жительница Анжела.

Анжела была в Грузии, приехала в пять утра и сразу же побежала спасать дворового кота, которого она подкармливает много лет.

«Я очень за него переживала. Он сидел на куче песка. Такой умница, был голодный», — отметила Анжела.

Сейчас во всех в пострадавших районах откачивают воду, расчищают улицы, вывозят мусор, обследуют поврежденные дома, мосты и дороги. По предварительным оценкам, ущерб может исчисляться миллиардами рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.