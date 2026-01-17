«Обезглавливание по-венесуэльски»: Китай провел тайные военные учения

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Место, время и названия участвовавших подразделений не разглашались.

В Китае прошли военные учения «обезглавливающего» удара

Фото: www.globallookpress.com/Wang Tao

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Китай провел тайные военные учения против Тайваня

Китайские военные якобы провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара, имитирующие устранение (захват. — Прим. ред.) руководства Тайваня. Об этом сообщила японская газета Nikkei Asia.

Место, время и названия конкретных подразделений, участвовавших в учениях, не разглашались.

Операция, по данным японских журналистов, направлена на демонстрацию аналогичных возможностей, которые показали США в ходе захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Сообщается, что во время учений необходимо было определять здания с целями с помощью военного дрона и осуществлять последующую ночную вылазку группы специального назначения.

Группа якобы использовала арбалеты военного образца, чтобы пройти мимо вражеских постов охраны и устранить четырех противников Учебный рейд был завершен менее чем за две минуты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, КНДР провела испытательные запуски гиперзвуковых ракет в сторону Японского моря в рамках боевых учений. В них также принял участие лидер государства Ким Чен Ын.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
