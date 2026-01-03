И.о. президента Венесуэлы станет его экс-заместитель Делси Родригес

И.о. президента Венесуэлы станет вице-президент Делси Родригес. Она находится в безопасности после ударов США по острову. Об этом пишут американские СМИ.

Делси Элоина Родригес Гомес является государственным и политическим деятелем, исполняет роль вице-президента Венесуэлы с 14 июня 2018 года. Ранее она комментировала политику Вашингтона в стране — по ее словам, США не просто хотят незаконно завладеть природными ресурсами страны, но и намеренно срывают ее газовые соглашения с другими государствами Карибского бассейна.

США 3 января нанесли удары по Венесуэле, атаковав столицу страны — Каракас. Экс-президент Мадуро был захвачен в плен элитным американским армейским спецназом и вывезен из страны.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже не первый год. Трамп в ноябре 2025 года обвинял руководство Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро в том, что доходы от экспорта нефти якобы используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Впоследствии США объявили о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в Венесуэлу или из нее. Также, в декабре 2025 года, Трамп заявлял, что венесуэльские власти незаконно лишили Соединенные Штаты доступа к энергетическим ресурсам и контроля над добычей нефти. Он назвал действия Каракаса противоправными.

