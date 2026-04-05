Последствия непогоды в Дагестане устранены для 50% потребителей

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

«Россети» восстановили электроснабжение половины пострадавших от непогоды потребителей в Дагестане.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» продолжают ликвидацию последствий непогоды в Республике Дагестан и восстанавливают электроснабжение пострадавших потребителей, сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Как рассказал главный инженер «Дагэнерго» Саид Султанов, энергетики уже восстановили подачу электроэнергии для половины абонентов, оставшихся без света из-за неблагоприятных погодных условий.

Полностью возобновлено электроснабжение в Каякентском, Карабудахкентском, Гергебильском, Гунибском, Кумторкалинском и Табасаранском районах. Также специалисты завершили подключение потребителей к подстанции «Восточная» в Махачкале, ранее пострадавшей от подтопления, и восстановили работу подстанции 110 кВ «Геджух» в Дербентском районе. В настоящее время оборудование на этих объектах функционирует в штатном режиме.

Работы по восстановлению энергоснабжения в других районах продолжаются круглосуточно. По информации энергетиков, их проведение осложняется повреждением дорог после схода оползней и камнепадов, а также подмывом дорожного полотна, что затрудняет доступ ремонтных бригад к энергообъектам.

Кроме того, на подстанции 110 кВ «Приморская» в Махачкале сохраняется высокий уровень воды. Энергетики продолжают мероприятия по ликвидации последствий стихии.

