Отказано: брату Чекалина запретили защищать его в суде по делу о мошенничестве

Светлана Стофорандова Журналист

По слова блогера, он «безоговорочно доверяет» родственнику.

Гагаринский суд Москвы отказал блогеру Артему Чекалину в просьбе допустить его родного брата Аркадия в качестве защитника. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Артем настаивал, что участие родственника, который является профессиональным юристом, крайне важно для процесса. По словам блогера, он ему безоговорочно доверяет.

«Ваша честь, прошу вас допустить в качестве моего защитника моего родного брата Чекалина Аркадия, участие которого необходимо для того, чтобы мы могли правильно донести до суда сложные вопросы, связанные с особенностью правого регулирования международных платежей», — заявил блогер.

Аркадий уже был допрошен по делу в качестве свидетеля, но защищать брата, несмотря на наличие юридического образования, ему запретили.

Блогера, а также его экс-супругу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и их сообщника Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам. В деле заявлено около сотни свидетелей. Артем, как и его бывшая жена, не признает вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в середине марта Лерчек освободили из-под домашнего ареста, а судебное производство в ее отношении приостановили. Причиной стало то, что у многодетной мамы диагностировали рак четвертой стадии. Сейчас она проходит лечение.

27 мар
Артем Чекалин не знает, откуда у Лерчек деньги на новый бренд
22 мар
Распутину выселяют из дома, Лерчек теряет зрение, Долину назвали королевой: главные новости шоу-бизнеса
18 мар
Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС
17 мар
Депутат предложила провести амнистию для тяжелобольных матерей вслед за Лерчек
17 мар
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
17 мар
Лерчек может избежать наказания после приговора
16 мар
Прокуратура согласилась на приостановку дела против Лерчек из-за ее болезни
16 мар
Лерчек не может ходить из-за перелома позвонков, заявила адвокат
16 мар
Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка
16 мар
Защита попросила суд отменить домашний арест Лерчек и прекратить дело до ее выздоровления
+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

