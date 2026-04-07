«Месяц переменчивый»: какой будет погода в Москве с 7 по 12 апреля

Синоптик Позднякова: до Пасхи в Москве выпадет мокрый снег

Дни перед Пасхой не порадуют москвичей теплом и солнцем. Об этом изданию aif.ru рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее данным, вторник, 7 апреля, станет последним днем, когда жители столицы могут насладиться теплом.

Уже в ночь на 8 апреля температура будет колебаться от плюс одного до плюс трех градусов по Цельсию. Днем в среду воздух прогреется не более чем до плюс девяти градусов.

В четверг, 9 апреля, придет холодный циклон с арктическим воздухом. Он принесет и резкие порывы ветра до 17 метров в секунду, и осадки в виде дождя или мокрого снега. Ночью столбик термометра опуститься до минус одного градуса, а днем поднимется лишь до плюс четырех градусов.

В этот день показатели будут ниже климатической нормы примерно на пять градусов.

«Для апреля возвращение снежного покрова — довольно частое явление. В прошлом году снег также устанавливался именно в текущие числа. Апрель — месяц переменчивый: погода может побаловать майским теплом, а затем резко вернуться к состоянию конца марта», — отметила эксперт.

В пятницу, 10 апреля, днем температура может подняться до плюс восьми градусов, а в субботу уже до плюс одиннадцати градусов.

В пасхальное воскресенье, 12 апреля, ожидается, что столбик термометра также поднимется до плюс одиннадцати градусов. В этот день будет переменная облачность, но существенных осадков, по прогнозу синоптиков, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что апрель в центральной части России будет засушливым. Этот месяц выдастся на два-четыре градуса теплее климатической нормы с периодами засушливости во второй и третьей декадах.

