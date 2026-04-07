«Месяц переменчивый»: какой будет погода в Москве с 7 по 12 апреля

В один из дней показатели опустятся ниже климатической нормы.

Погода в Москве с 7 по 12 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Синоптик Позднякова: до Пасхи в Москве выпадет мокрый снег

Дни перед Пасхой не порадуют москвичей теплом и солнцем. Об этом изданию aif.ru рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По ее данным, вторник, 7 апреля, станет последним днем, когда жители столицы могут насладиться теплом.

Уже в ночь на 8 апреля температура будет колебаться от плюс одного до плюс трех градусов по Цельсию. Днем в среду воздух прогреется не более чем до плюс девяти градусов.

В четверг, 9 апреля, придет холодный циклон с арктическим воздухом. Он принесет и резкие порывы ветра до 17 метров в секунду, и осадки в виде дождя или мокрого снега. Ночью столбик термометра опуститься до минус одного градуса, а днем поднимется лишь до плюс четырех градусов.

В этот день показатели будут ниже климатической нормы примерно на пять градусов.

«Для апреля возвращение снежного покрова — довольно частое явление. В прошлом году снег также устанавливался именно в текущие числа. Апрель — месяц переменчивый: погода может побаловать майским теплом, а затем резко вернуться к состоянию конца марта», — отметила эксперт.

В пятницу, 10 апреля, днем температура может подняться до плюс восьми градусов, а в субботу уже до плюс одиннадцати градусов.

В пасхальное воскресенье, 12 апреля, ожидается, что столбик термометра также поднимется до плюс одиннадцати градусов. В этот день будет переменная облачность, но существенных осадков, по прогнозу синоптиков, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что апрель в центральной части России будет засушливым. Этот месяц выдастся на два-четыре градуса теплее климатической нормы с периодами засушливости во второй и третьей декадах.

6 апр
Прощай, мороз: синоптик назвал дату, когда в Москву вернется весна
6 апр
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
5 апр
«Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане
5 апр
Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
4 апр
Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
2 апр
Засуха или снег: какой будет погода в апреле в центральной части России
2 апр
Адски красиво: Крит накрыла песчаная буря с железистой пылью из Сахары
1 апр
Впервые за 247 лет: климатолог назвал причину рекордно жаркого марта в Москве
1 апр
Жителей Подмосковья предупредили о возможности выпадения снега на этой неделе
1 апр
На Москву надвигается аномальная жара: такого не было 20 лет
Сейчас читают

Убившего учительницу в Добрянке подростка отправят на психиатрическую экспертизу
Погиб, спасая детей: замглавы Каменско-Днепровского округа убит при атаке ВСУ
Квитанции ЖКХ лучше не выбрасывать: сколько хранить и зачем это нужно
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео