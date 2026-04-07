Мишустин: конфликт на Ближнем Востоке нарушил логистику мирового топливно-энергетического комплекса

|
Элина Битюцкая
Нефть подорожала на десятки процентов, газ — почти вдвое в Азии и Европе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Боевые действия на Ближнем Востоке серьезно подорвали глобальные цепочки поставок топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие топливно-энергетического комплекса».

«Текущие события привели к появлению новых серьезных вызовов и затронули не только рынки нефти и продуктов ее переработки, но и других значимых товаров», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, из-за обострения в регионе с мирового рынка выбыло примерно 10% производства жидких углеводородов. Привычные морские маршруты нарушены, а один из ключевых транспортных коридоров в Персидском заливе фактически парализован.

Мишустин отметил, что для восстановления инфраструктуры и прежних объемов перевозок потребуется много времени и огромные инвестиции.

Последствия уже видны в котировках: нефть взлетела на десятки процентов, а природный газ — почти в два раза как в Азии, так и в Европе. Рост цен на энергоносители неизбежно увеличит нагрузку на смежные отрасли, транспорт и электроэнергетику, что повысит издержки промышленности и усилит инфляционное давление.

Ранее в Кремле заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 марта сообщил, что Россия намерена в меру своих возможностей снизить накал напряженной ситуации.

А Владимир Путин 1 апреля указал, что для стран решающим фактором становится не только стоимость перевозок, но и устойчивость маршрутов к внешним рискам и военным конфликтам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

