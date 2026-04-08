Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан
Во время действия перемирия с США через пролив успели пройти два судна.
Фото: Reuters/Nicolas Economou
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Передвижение судов через Ормузский пролив приостановлено после атак Израиля на Ливан. Об этом сообщило иранское агентство Fars в своем Telegram-канале.
Уточняется, что во время действия перемирия через пролив успели пройти два судна. Согласно соглашению о двухнедельном перемирии Ирана и США, достигнутому 8 апреля, одним из главных пунктов является прекращение боевых действий против движения «Хезболла» в Ливане. Исламская республика должна в ответ открыть пролив, который имеет стратегически важное значение.
Президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он считает, что две недели — достаточный срок, чтобы окончательно согласовать сделку.
В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив в рамках перемирия. Однако позже стали поступать сообщения о бомбардировках Израиля по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Были атакованы несколько районов Бейрута, долина Бекаа и юг страны.
На фоне обострения ситуации в Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану. В исламской республике отметили нарушение договоренностей со стороны Израиля.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 апр
- Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив
- 8 апр
- Эрдоган призвал Трампа не допустить срыва перемирия вокруг Ирана
- 8 апр
- В Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну
- 8 апр
- В Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану
- 8 апр
- США и Иран близки к договоренностям: Трамп сообщил о согласованных пунктах
- 8 апр
- В США заявили о фактическом уничтожении ракетной программы Ирана
- 8 апр
- Небо семи стран Ближнего Востока открыто в результате перемирия США и Ирана
- 8 апр
- «Политическая катастрофа»: на каких условиях США и Иран объявили о перемирии
- 8 апр
- Вэнс: Иран дал согласие на открытие Ормузского пролива
- 8 апр
- «Катастрофические последствия»: в Конгрессе раскритиковали перемирие США и Ирана
Читайте также
75%
Нашли ошибку?