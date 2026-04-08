Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Во время действия перемирия с США через пролив успели пройти два судна.

Иран остановил движение в Ормузском проливе из-за Израиля

Фото: Reuters/Nicolas Economou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Ормузский пролив

Передвижение судов через Ормузский пролив приостановлено после атак Израиля на Ливан. Об этом сообщило иранское агентство Fars в своем Telegram-канале.

Уточняется, что во время действия перемирия через пролив успели пройти два судна. Согласно соглашению о двухнедельном перемирии Ирана и США, достигнутому 8 апреля, одним из главных пунктов является прекращение боевых действий против движения «Хезболла» в Ливане. Исламская республика должна в ответ открыть пролив, который имеет стратегически важное значение.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он считает, что две недели — достаточный срок, чтобы окончательно согласовать сделку.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив в рамках перемирия. Однако позже стали поступать сообщения о бомбардировках Израиля по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Были атакованы несколько районов Бейрута, долина Бекаа и юг страны.

На фоне обострения ситуации в Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану. В исламской республике отметили нарушение договоренностей со стороны Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Попала в секту? Подробности гибели жены бизнесмена, найденной возле дома в Москве
20:09
Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив
20:00
Соцфонд откроет прием заявлений на новую выплату семьям с детьми с 1 июня
19:57
Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан
19:47
Армия Израиля сообщила об ударе по командиру «Хезболлы» в Бейруте
19:30
Увлекалась эзотерикой и просила деньги: что известно о погибшей в Москве женщине

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Подпись под давлением? Дело о наследстве ветерана ВОВ проверят эксперты
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео