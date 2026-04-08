В Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну

Евгения Алешина
Бомбардировки были совершены на фоне двухнедельного перемирия Ирана и США.

Убитые и раненые в Ливане после атаки Израиля

Фото: Reuters/Adnan Abidi

Война в Иране

В результате ударов Израиля по нескольким районам Ливана погибли и ранены сотни человек. Об этом сообщил Минздрав исламской республики, их слова передает телеканал Al Jazeera.

«Сотни людей погибли и получили ранения по всему Ливану в результате израильских ударов за последние несколько часов. <…> Больницы переполнены погибшими и ранеными в результате авиаударов по Бейруту и ​​другим районам», — говорят в иранском ведомстве.

Израиль провел «жесткую бомбардировку» Бейрута. На кадрах телекомпании IRIB, которые они выложили в своем Telegram-канале, можно увидеть масштабные разрушения в городе. Как отметил репортер Al Jazeera Малколм Уэбб, атаки на Ливан были неожиданными и вызвали большую панику среди людей.

«Раненые бежали по улицам, пытаясь добраться до больниц, другие бросали свои машины в пробках», — говорил журналист с места событий.

Атаки были совершены на фоне двухнедельного перемирия Ирана и США, одним из главных условий которого является прекращение боевых действий против движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ провел самую мощную серию ударов по Ливану с начала конфликта. Израиль не считает себя связанным каким-либо договоренностями. Утром Израиль атаковал оживленное кафе в городе Сайде на юге Ливана. Как итоге — девять погибших и более 20 раненых.

