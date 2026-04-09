Перемирие начинается с воздушной тревоги: какой будет будущая сделка между США и Ираном

Перемирие на Ближнем Востоке началось с воздушной тревоги

Иран вновь объявляет о закрытии Ормузского пролива. За день по нему успели пройти только два танкера, а в очереди стоят еще около 800. И что же теперь делать с условиями будущей сделки, которую даже не успели начать обсуждать. Тему продолжит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Перемирие на Ближнем Востоке начинается с воздушной тревоги в Бахрейне и ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Иране. Тегеран отвечает атаками по Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам.

«Именно сейчас наступают самые тяжелые дни. Они не прошли, они именно в данный момент наступили. Потому что естественно, что любое вероломное действие, направленное против Ирана, вызовет немедленный удар возмездия. А вот это действительно зажжет Ближний Восток», — говорит военный эксперт Александр Артамонов.

Пока регион только тлеет. На пресс-конференциях американские чиновники убеждают: они предотвратили пожар. Но между строк явный намек — разгореться может снова.

«Если бы Иран отказался от наших условий, следующими целями стали бы их электростанции, мосты и нефтяная и энергетическая инфраструктура», — говорил министр войны США Пит Хегсет.

Мировая сверхдержава не привыкла, что на Ближнем Востоке с ней разговаривают с позиции силы. Иран же упрочил контроль над Ормузским проливом, собирается взимать плату с проходящих по нему судов. Для Тегерана это не просто десятки миллиардов долларов ежегодной прибавки к бюджету, но и мощный политический рычаг.

«Он хочет таким образом выдавить Соединенные Штаты из региона вообще, уменьшив риск дальнейших каких-то боевых действий. Если у вас на территории есть американская военная база, мы с вас будем взимать полную плату», — поясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Персидский залив, судя по всему, в полной мере становится персидским. Иран доказал, что способен контролировать важнейшую для мировой экономики акваторию. И дело не только в Ормузском проливе. Под прицелом Тегерана — все побережье арабских монархий. Их порты, заводы, нефтехранилища и даже дата-центры.

В ответ на американские бомбардировки Иран последовательно расширял географию конфликта, повышал издержки для союзников США в регионе. В случае возобновления войны успешную тактику можно будет повторить.

«После этой войны наступает другая ситуация в этом регионе. В том числе и среди стран Персидского залива, которые убедились, что США — не гаранты безопасности во время боевых действий», — считает Василий Дандыкин, военный эксперт.

Цели смены враждебного режима США тоже не достигли. Иранские улицы, еще в январе бунтовавшие против властей, теперь единодушно празднуют победу.

The New York Times приходит к неутешительным для Вашингтона выводам: даже вчерашние оппозиционеры в Иране теперь поддерживают правительство. В самих Штатах, напротив, рейтинги Трампа пробивают исторический минимум. Чтобы сдержать цены на нефть, тот вынужден даже заговорить о снятии санкций.

«Мы говорим, и будем говорить, о смягчении тарифов и снятии санкций с Ираном. Многие из 15 пунктов уже согласованы», — заверял президент США.

Заявления Трампа подогревают рынки и обрушивают цены на нефть, котировки в моменте снизились на 16%. И это — уже традиционно — возможность заработать не только политические очки, но и миллионы долларов.

«Мы помним, как это было, по-моему, 24 марта, когда за 15 минут до его выступления на 580 миллионов долларов были сброшены акции. И тогда курс и стоимость фьючерсов на них была изменена, буквально за считанные минуты до выступления. Это вряд ли можно назвать случайным», — уверен Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук.

Рыночные спекуляции теперь неотличимы от политических махинаций — идут рука об руку. За время конфликта Трамп уже не раз отказывался от своих ультиматумов, заявлял о прорывах в переговорах — чтобы подстегнуть рынки и потом снова нанести удар. А если цели кампании не достигнуты, нынешнее перемирие может так и остаться просто очередной передышкой.

