Спрос выше, чем в Штатах: тысячи россиян захотели стать космонавтами

Интерес к профессии в стране достиг рекордного уровня.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
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Баканов: интерес к профессии космонавта в России достиг рекордного уровня
Интерес к профессии космонавта в России достиг рекордного уровня. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Сейчас проходит пятый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса. В этом году процедура впервые получила цифровой формат: для кандидатов запустили онлайн-сервис, через который стало проще собрать и передать пакет документов. Проект реализован совместно с Минцифры.
По словам Баканова, требования к претендентам остаются очень жесткими, однако интерес к отбору оказался необычайно высоким. Черновик заявления уже создали 11 тысяч человек.
«В этот раз спрос превысил даже тот спрос, который в Штатах», — рассказал Баканов.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что до финального отбора дойдут единицы. Кандидаты должны соответствовать строгим требованиям по здоровью, медицинским показателям, образованию и профессиональной подготовке. При этом сам ажиотаж, по его словам, показывает, что у молодежи есть сильное желание идти в космическую отрасль.
Отдельно Баканов говорил о необходимости системно работать с будущими кадрами. В Роскосмосе считают, что молодежи в отрасли пока недостаточно, поэтому корпорация развивает космические классы и сотрудничает с профильными вузами.
«Мы считаем, что недостаточно молодежи. Мы занимаемся тем, чтобы вовлекать, вовлекать. Проводим космические классы, созвездие вузов Роскосмоса — 28 входит туда: Бауманка, в Питере Военмех, в Самаре Аэрокос. Чтобы вот ребята опять начали грезить космосом и воплощать эти мечты в реальность собственными руками», — отметил Баканов.
По его словам, главная задача сейчас — снова сделать космос для молодых людей живой и достижимой мечтой, которую можно превратить в профессию.
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