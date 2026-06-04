Банк «РОССИЯ» и ОЭЗ «Алабуга» расширяют сотрудничество

В числе ключевых направлений сотрудничества — внедрение современных банковских технологий, запуск общих инвестиционных программ, модернизация бизнеса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Банк «РОССИЯ» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Алабуга» подписали соглашение о расширении сотрудничества.
Подписи на документе поставили Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко и Заместитель Генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Ядгар Валеев.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут внедрение современных банковских технологий и развитие инфраструктуры ОЭЗ, запуск общих инвестиционных программ, поддержка инноваций и модернизации бизнеса, а также финансово-экономический консалтинг.
«Подписывая сегодняшнее соглашение, мы не только укрепляем сотрудничество — мы осознанно выводим отношения на новый уровень. Совместная работа, направленная на внедрение современных финансовых инструментов, запуск инвестиционных программ и консалтинговую поддержку резидентов ОЭЗ даст мощный импульс для модернизации производств и создания прорывных проектов. Мы видим в этом соглашении не просто формальный документ, а „дорожную карту“ дел, которые укрепят экономику региона и всей России», — сказала Татьяна Полинко.
«В лице Банка „РОССИЯ“ ОЭЗ „Алабуга“ обрела надежного финансового партнера для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для всей страны. Сегодня „Алабуга“ — это инфраструктурный партнер полного цикла, и обеспечение резидентов лучшими финансовыми инструментами для развития — в числе наших приоритетов. Совместно с Банком „РОССИЯ“ мы создадим новые возможности для модернизации производств и запуска масштабных инвестиционных программ. В наших планах — продолжать возведение всей необходимой промышленной инфраструктуры опережающими темпами для укрепления технологического суверенитета России», — прокомментировал заместитель генерального диктора ОЭЗ «Алабуга» Ядгар Валеев.
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