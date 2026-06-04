«Переломили тенденцию»: число киберпреступлений в России снизилось на 30%

Григоренко: число киберпреступлений снизилось в России более чем на 30%

Количество преступлений с использованием информационных технологий в России за первые четыре месяца 2026 года сократилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер — руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, положительная динамика стала результатом комплекса мер, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

«Действуют десятки мер против кибермошенников. Они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан — это подтверждается статистикой. По данным МВД, за первые четыре месяца этого года число преступлений с использованием информационных технологий снизилось больше чем на 30%», — отметил Григоренко.

Он также обратил внимание на сокращение количества обращений граждан, связанных с мошенничеством в финансовой сфере.

«Мы переломили тенденцию, но работа продолжается», — подчеркнул вице-премьер.

По словам Григоренко, в ближайшее время Государственная дума может рассмотреть во втором чтении новый пакет мер по защите россиян от кибермошенников.

Документ был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Он предусматривает широкий комплекс мер противодействия злоумышленникам, включая маркировку звонков, поступающих из-за рубежа, а также создание системы учета платежных карт.

Новый законопроект стал продолжением ранее принятого закона о борьбе с кибермошенничеством. Всего во второй пакет вошло около 30 инициатив, направленных на снижение числа телефонных и интернет-преступлений.

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