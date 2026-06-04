«Переломили тенденцию»: число киберпреступлений в России снизилось на 30%

Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Григоренко: число киберпреступлений снизилось в России более чем на 30%
Количество преступлений с использованием информационных технологий в России за первые четыре месяца 2026 года сократилось более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер — руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
По его словам, положительная динамика стала результатом комплекса мер, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
«Действуют десятки мер против кибермошенников. Они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан — это подтверждается статистикой. По данным МВД, за первые четыре месяца этого года число преступлений с использованием информационных технологий снизилось больше чем на 30%», — отметил Григоренко.
Он также обратил внимание на сокращение количества обращений граждан, связанных с мошенничеством в финансовой сфере.
«Мы переломили тенденцию, но работа продолжается», — подчеркнул вице-премьер.
По словам Григоренко, в ближайшее время Государственная дума может рассмотреть во втором чтении новый пакет мер по защите россиян от кибермошенников.
Документ был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Он предусматривает широкий комплекс мер противодействия злоумышленникам, включая маркировку звонков, поступающих из-за рубежа, а также создание системы учета платежных карт.
Новый законопроект стал продолжением ранее принятого закона о борьбе с кибермошенничеством. Всего во второй пакет вошло около 30 инициатив, направленных на снижение числа телефонных и интернет-преступлений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 июн
- Только Россия: Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран
- 4 июн
- «Продолжают развиваться»: генпрокурор РФ об отношениях с Абхазией
- 4 июн
- Спрос выше, чем в Штатах: тысячи россиян захотели стать космонавтами
- 4 июн
- Банк «РОССИЯ» направит ресурсы на развитие ГЧП и инвестиций в Калужской области
- 4 июн
- Банк «РОССИЯ» и ОЭЗ «Алабуга» расширяют сотрудничество
- 4 июн
- Мурашко: Россия имеет готовую вакцину от нового штамма Эболы
- 4 июн
- Ковальчук: Китай проявил интерес к научному центру на базе реактора «ПИК»
- 4 июн
- Глава Костромской области Ситников рассказал о конкуренции инвесторов за льготные участки
- 4 июн
- Пиво вернется на стадионы? Дегтярев высказался о юридическом аспекте вопроса
- 4 июн
- Устойчивая и независимая: на ПМЭФ обсудили будущее экономики России
Читайте также
64%
Нашли ошибку?