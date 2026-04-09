Собакам вход разрешен: в центре Москвы пройдет маркет для домашних животных

На мероприятии «Моспитомец х Четвероногий друг» откроется маркет для животных

В Москве на Тверском бульваре на мероприятии «Моспитомец х Четвероногий друг» в рамках фестиваля «Пасхальный дар» откроется модный маркет для домашних животных. Он будет проходить с 16 по 19 апреля. Об этом сообщается на портале mos.ru.

На маркете можно будет приобрести для своих домашних любимцев игрушки, амуницию, корма и другие товары российского производства. Также представители зоосалонов дадут рекомендации по грумингу и расскажут о самой процедуре и ее пользе для питомца.

Кроме того, свои сувениры представят некоторые благотворительные фонды, в числе которых «Лапа дружбы», «Котодетки», «Дарящие надежду», «Ника», «Вирта», «Сень сотен крыльев», «Дом», «Помощь бездомным и беспородным животным», «Динго», «Собаки, которые любят» и Международная ассоциация лаготто романьоло. Покупая их продукцию, горожане помогают находящимся на попечении волонтеров животным.

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в столице с 11 по 19 апреля. Всего в этом событии принимают участие более 40 благотворительных организаций. Участники фестиваля смогут оказать поддержку нуждающимся, а также бездомным животным. В частности, здесь можно найти себе нового питомца.

